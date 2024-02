Waar moet je extra op letten als je in de winter de weg op gaat?

PARTNERBIJDRAGE

Iedereen kent het fragment wel van Mr. Bean dat hij in zijn (te) kleine Fiat 500 samen met een vrouw en haar kind naar Frankrijk rijdt. Gelukkig deed hij dat in de zomer en niet in de winter, anders had hij niet zomaar die kant op kunnen gaan. Hij had dan meerdere voorzorgsmaatregelen moeten treffen, om veilig daar aan te komen. Waar je extra op moet letten als je in de winter de weg op gaat?

Goede remmen

Nog meer dan in de zomer, moet je in de winter kunnen vertrouwen op je remmen. Onderhoud deze daarom ook goed met remmenreiniger, dit zorgt ervoor dat je remmen minder snel gaan roesten en het vuil en vet verdwijnt. En dit zorgt er weer voor dat je soepeler remt, de remmen krachtiger zijn en dat ze langer mee gaan. En op deze manier bespaar je weer geld op lange termijn! Dus in de winter de weg op? Weet 100% zeker dat je remmen goed zijn, dit kan een groot verschil maken.

Winterbanden

Menig onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat winterbanden de remweg aanzienlijk verkorten. En gelukkig maar, want als je met zomerbanden remt op een droge weg en je rijdt 50 kilometer per uur dan is je remweg 12 meter. Maar op een besneeuwde weg is dat met zomerbanden 60 meter! Met winterbanden zal dit zo’n 14 a 15 meter zijn. Verdere uitleg is niet nodig toch?

Verwarming auto

Als je bezig met een roadtrip in de winter en het is buiten rond het vriespunt, is het laatste wat je wilt dat de verwarming het begeeft. Heb je zo’n roadtrip op de planning, ga dan altijd even naar de garage met de vraag of ze onder andere dit willen checken. Oók de achterruitverwarming! Tip; er zijn ook losse verwarmingselementen te koop die je bijvoorbeeld op het dashboard kan zetten. Die kun je altijd voor de zekerheid meenemen!

Sneeuwketting

Ga je echt naar wintersportgebied? Grote kans dat je dan verplicht sneeuwkettingen in de auto moet hebben liggen, door de wetgeving in dat land. En naast het feit dat het verplicht is, is het ook wel zo fijn dit te hebben mocht je in een sneeuwstorm terechtkomen. Met sneeuwkettingen heb je dan (veel) meer grip, waardoor je altijd op de plaats van bestemming aankomt!

Kortom; autorijden in de winter is wel echt wat anders dan in de zomer. Het is glad, koud en donker. Met alle gevolgen van dien. Als je op bovenstaande zaken let, wordt het autorijden een stuk veiliger. En veiliger autorijden, is wel zo’n fijn idee!