Veilig en zorgeloos onderweg met Aon verzekeringen: Ontdek de voordelen van onze uitgebreide autoverzekering

Nieuws

Of u nu in Nederland bent of geniet van een ontspannen roadtrip door Europa, ongevallen kunnen altijd gebeuren. Het is geruststellend om te weten dat Aon Verzekeringen u de nodige bescherming biedt, niet alleen financieel maar ook in de vorm van uitgebreide hulpverlening. In deze blog willen we u laten kennismaken met enkele opmerkelijke voordelen van onze autoverzekering, waaronder hulp na een ongeval in binnen- en buitenland, en inclusief pechhulp die u geld bespaart op de Wegenwacht.

Hulp na een ongeval in binnen- en buitenland

Een auto-ongeluk kan overal en altijd plaatsvinden. Bij Aon Verzekeringen begrijpen we de behoefte aan snelle en efficiënte hulp, ongeacht uw locatie. Onze autoverzekering biedt uitgebreide ondersteuning na een ongeval, zowel in Nederland als in het buitenland. Dit betekent dat u altijd kunt rekenen op professionele hulp.

Inclusief pechhulp: Bespaar zo’n €200,- per jaar vergeleken met Europa Compleet van de ANWB

Bij Aon Verzekeringen gaan we nog een stap verder om ervoor te zorgen dat u zonder zorgen de weg op kunt. Onze autoverzekering omvat pechhulp, waarmee u aanzienlijk kunt besparen op de wegenwacht. Met Aon Verzekeringen geniet u niet alleen van uitgebreide dekking, maar bespaart u ook €200,- per jaar op de Wegenwacht (vergeleken met de kosten van het Europa Compleet pakket van de ANWB). Dat is gemoedsrust en financieel voordeel gecombineerd!

Geen kosten voorschieten met onze schadeherstelservice

Na een ongeval wilt u zich geen zorgen maken over financiële rompslomp. Met de schadeherstelservice van Aon Verzekeringen hoeft u geen kosten voor te schieten bij het repareren van uw beschadigde voertuig. Wij regelen de betaling rechtstreeks met de herstelwerkplaats, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: uw herstel en veiligheid.

Transport na een ongeval, ongeacht uw locatie

Ongeacht waar u zich bevindt, als u betrokken raakt bij een ongeval en uw auto niet meer kan rijden, zorgen wij voor transport naar de door u gewenste bestemming. U hoeft zich geen zorgen te maken over de logistiek na een ongeval; Aon Verzekeringen staat voor u klaar.

Tot wel 80% no-claimkorting

Bij Aon Verzekeringen waarderen we veilig rijgedrag en belonen we onze klanten met tot wel 80% no-claimkorting. Dit betekent dat u kunt profiteren van aanzienlijke kortingen op uw premie door schadevrij te rijden. Een extra stimulans om bewust en alert te blijven rijden.

Twee jaar aanschafwaarde- en nieuwwaarderegeling bij All Risk dekking

Met onze All Risk dekking geniet u van extra bescherming met een tweejarige aanschafwaarde- en nieuwwaarderegeling. Dit betekent dat in geval van totaal verlies of diefstal van uw voertuig binnen de eerste twee jaar na aanschaf, u de volledige aanschafwaarde of nieuwwaarde vergoed krijgt. Zo blijft u niet alleen financieel beschermd, maar behoudt u ook de gemoedsrust die u verdient.

Kies voor Aon

Met de autoverzekering van Aon kunt u met vertrouwen de weg op, wetende dat u niet alleen financieel gedekt bent, maar ook kunt rekenen op uitgebreide hulpverlening bij ongevallen, waar u zich ook bevindt. Van pechhulp tot schadeherstel en no-claimkortingen, Aon Verzekeringen is uw betrouwbare partner voor een veilige en zorgeloze rijervaring.