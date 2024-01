Tesla Model Y in de uitverkoop: 2000 tot 4000 euro goedkoper

Nieuws

Er komt een nieuwe Tesla Model Y aan, dus is het niet zo gek dat het huidige model in de aanbieding gaat. Afhankelijk van de uitvoering, krijg je 2000 of 4000 euro korting.

Tesla rept trouwens zelf met geen woord over een nieuwe versie van de Model Y en een eventuele leegverkoop van het huidige model. Nee, volgens Tesla kan de Model Y simpelweg goedkoper worden aangeboden, aangezien het merk effectiever omspringt met tijd en kosten. En die efficiëntiewinst geven ze door aan hun klanten.

De goedkoopste Tesla Model Y kost nu 43.993 euro en komt nog steeds in aanmerking voor 2950 euro EV-subsidie.



Tesla Model Y korting: 2000 of 4000 euro

De korting bedraagt 2000 of 4000 euro, afhankelijk van het model dat je kiest. Een overzicht van de oude en de nieuwe prijzen:

Model Y: 43.993 euro (was 45.993 euro)

Model Y Long Range: 50.993 euro (was 54.993 euro)

Model Y Performance: 56.993 euro (was 60.993 euro)

Nu toeslaan of achterwachten?

Korting is leuk, maar wellicht is het slim om nog even te wachten. Dat heeft alles te maken met een aankomende grote update, die volgens persbureau Bloomberg in het vat zit. De Amerikanen bereiden naar verluidt een productiestop voor in hun fabriek in Shanghai.

Vorig jaar werd de Tesla Model 3 al uitgebreid bijgepunt. Verwacht wordt dat Tesla voor de facelift van de Model Y op een vergelijkbare manier te werk gaat. Reken dus maar op een betere stroomlijn en een grotere actieradius, een verbeterde afwerking, een stillere cabine en ook subtiele veranderingen aan het ontwerp.