Opel hint al 10 jaar naar het verdwijnen van het traditionele intrumentarium

De Opel Monza Concept (2013) was al een voorbode en de Opel Experimental uit 2023 bevestigt het. Als het aan het Duitse automerk ligt, is het einde van het traditionele instrumentarium in zicht.

We gaan terug naar 2013, een najaarsdag in Opels 'hoofdstad' Rüsselsheim. Daar bekeken we de Opel Monza Concept, waarvoor Ivo van Hulten de eerste schetsen tekende. De Monza moest de basis vormen voor de toekomstige generatie Opel-modellen - uiteraard zonder uitspattingen als de vleugeldeuren. Maar op de Opel Insignia na, die in 2017 werd geïntroduceerd, zien we weinig terug van de Monza Concept in het ontwerp van de huidige Opel-modellen. Misschien dat de overname door PSA in datzelfde jaar een streep door veel ontwerpplannen haalde.

Ons bezoek aan Rüsselsheim draaide echter niet alleen om het uiterlijk. Vooral het interieur van de Monza Concept wees ons de weg naar de toekomst, verzekerde Ivo van Hulten ons tien jaar geleden.



Geen knoppen



Wat was dan zo bijzonder? In het dashboard van de Opel Monza Concept troffen we geen instrumentarium en geen knoppen. Alleen het stuur deed nog denken aan een auto uit 2013. Na het indrukken van de startknop, kreeg je alle informatie via achttien led-projectoren op een leeg oppervlak achter plexiglas voor je neus. We waanden ons in een show van Armin van Buuren, met al die schreeuwende kleuren.

Maar ook de ontwerpers van Opel zélf leken in de loop der jaren overprikkeld, want van de kleurenpracht in Opel-interieurs kwam de afgelopen jaren niets terecht. Sterker nog, in Opels meest recente studiemodel Experimental (2023) heerst juist rust, reinheid en regelmaat. Digital detox is het codewoord.

Rust in de Opel Experimental (2023)



De Opel-ontwerpers gaan met de Experimental wel nog steeds uit van een toekomst zonder traditionele schermen. De bestuurder moet het dashboard naar zijn eigen smaak kunnen inrichten, zoals je dat ook met apps op je telefoon doet. De aircobediening kan dan links zitten in plaats van rechts, als je dat fijner vindt. Dat voorspelde Ivo van Hulten in 2013 al. Via het Pure Panel krijg je alleen de meest relevante rij-informatie. Niets meer, niets minder, en wel zo rustig voor je ogen.

Schermen gaan dus verdwijnen, zo lijkt het. Maar de auto als rijdende nachtclub, wat tien jaar geleden de trend leek, was een overwaaiende modegril.