Nieuws

Winterbanden zijn enkel bedoeld voor winterse omstandigheden en zijn niet effectief wanneer het kwik is gestegen. Toch rijden steeds meer mensen ook in de zomer door op winterbanden. Dat is om meerdere redenen geen goed idee.



Controleurs van branchevereniging BOVAG onderzochten de banden van 1248 geparkeerde auto’s in Amsterdam, Utrecht, Roermond en Arnhem. Wat bleek? Van de bekeken auto’s stonden 97 exemplaren op een of meer winterbanden. Dat komt neer op 7,8 procent. Het percentage is flink gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, toen het gemiddelde lag op 5,5 procent.

Ook voor bandenadvies moet je bij ons zijn. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Gevaarlijk in de zomer

Dit fenomeen is een probleem, omdat winterbanden bij uitstek niet geschikt zijn om te gebruiken tijdens de zomer. Sterker nog, het kan zelfs gevaarlijk zijn. Winterbanden zijn gemaakt van zachter rubber en hebben extra groeven in het profiel. Op sneeuw en ijs verbetert dit de grip en de wegligging. Maar in de zomer verslechtert de grip die de banden op de weg hebben juist flink ten opzichte van zomerbanden. Zeker in bochten zijn ze veel instabieler.

De specifieke eigenschappen van winterbanden zorgen onder andere voor een langere remweg, bovendien is de rolweerstand hoger. Dat zorgt voor een hoger brandstofverbruik. Ook slijt het zachte rubber van winterbanden sneller. Daardoor zijn ze eerder aan vervanging toe en zorgen ze voor meer fijnstof.

Kosten besparen

De reden waarom mensen er toch voor kiezen om winterbanden het hele jaar te laten zitten heeft volgens de BOVAG te maken met de kosten. Ze kiezen er simpelweg voor om de bandenwissel over te slaan omdat ze denken zo geld te besparen. Ook staan banden niet hoog op het prioriteitenlijstje bij het onderhoud van de auto.

Deze verklaring wordt ondersteund door een opvallende bevinding uit het onderzoek: veel auto’s stonden op verschillende bandensoorten en -merken. Het kwam zelfs voor dat dit het geval was op dezelfde as. Dit wijst op achterstallig onderhoud. Op korte termijn is dit misschien inderdaad goedkoper, maar op de langere tijd ben je meestal duurder uit.

Vierseizoenenband

Een economische oplossing voor het probleem kan gevonden worden bij de vierseizoenenband. Deze banden combineren de eigenschappen van zomer- en winterbanden en zijn geschikt om het hele jaar te gebruiken. Je hoeft dan dus niet twee keer per jaar je banden te wisselen. Uit het onderzoek van BOVAG blijkt dat ongeveer 32 procent van de mensen hier al voor kiest.