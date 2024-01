Waarom caravanliefhebbers dolblij zijn met de vernieuwde Ford Kuga (2024)

De Ford Kuga krijgt een frisse neus, een krachtiger aandrijflijn en een touchscreen waar een filmzaal jaloers op kan zijn. Daarnaast kan deze zuinige plug-in hybride een caravan trekken die dagelijks een all-you-can-eat-restaurant bezoekt.



De huidige generatie van de Ford Kuga viert het begin van zijn eerste lustrumjaar met een serieuze facelift. En zoals een goede nosejob beoogt, is het front er echt op vooruitgegaan.

Door de nieuwe koplampen, de led-strip boven de aangepaste grille en de gewijzigde luchtinlaten ziet de vernieuwde Kuga er stukken frisser, scherper en minder kaal uit. Kan jouw neus ook wel een opknapbeurt gebruiken? Aarzel niet en bel de plastisch chirurg van Ford, dan komt het zeker goed.

Mis geen facelift meer en meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De wijzigingen aan de achterkant zijn minder aangrijpend, toch kun je de vernieuwde Kuga in één opslag herkennen. Ford heeft de handgreep van de achterklep, die voorheen pontificaal in beeld was, nu subtiel weggewerkt boven de nummerplaat.

Touchscreen als een bioscoopscherm

Binnenin is aan het basisontwerp van het dashboard niet al te veel gewijzigd. Toch zie je ogenblikkelijk dat Ford hier flink heeft vertimmerd. Dat komt door het nieuwe, liefst 13,2 inch metende multimediascherm. Dat is niet verticaal geplaatst zoals bij de Ford Mustang Mach E en de Ford F-150 Lightning, maar gewoon horizontaal.

De diameter van het touchscreen is bijna een inch (2,5 cm) groter dan voorheen en Ford haalde flink de bezem door het aanbod fysieke knoppen. Voor de meeste functies moet je nu op het scherm zijn, al zit eronder nog wel een echte volumeknop voor de geluidsinstallatie. Verder belooft Ford sneltoetsen voor de meest gebruikte systemen.



Ook achter de schermen van de bediening is het nodige gebeurd; Fords SYNC3-systeem is vervangen door SYNC4. Dit werkt sneller en slimmer, bijvoorbeeld bij het zoeken naar navigatiebestemmingen. De spraakbediening is geschikt voor 15 Europese talen, maar we betwijfelen of het Fries en Limburgs daartussen zitten. Het eveneens nieuwe, 12,3-inch metende digitale instrumentarium kent meer configuratiemogelijkheden en wijzigt van uiterlijk met de gekozen rijmodus.

Kuga PHEV veel sneller naar 100 km/h

In Nederland wordt de Ford Kuga weer alleen als PHEV geleverd. Wel heeft de plug-in hybride-aandrijflijn een upgrade gekregen. De 2,5-liter viercilinder en de elektromotor brengen samen voortaan 243 in plaats van 225 pk op de been. Het accupakket meet nog altijd 14,4 kWh en is volgens Ford goed voor een elektrische actieradius van 69 kilometer.



Ondanks de relatief geringe vermogensstijging, snoept de vernieuwde Ford Kuga bijna 2 tellen van de honderdsprint af. Die is nu in 7,3 seconden achter de rug. De topsnelheid bleef ongewijzigd op 200 km/h. Als je die maximale prestaties continu uitprobeert, kun je het WLTP-verbruik van ca. 1,0 l/100 km (1 op 100!) natuurlijk op je buik schrijven.

Aan de bekende uitvoeringsvarianten Titanium, ST-Line, ST-Line X heeft Ford de Active X toegevoegd. Die is volgens het bekende recept iets opgeruigd, voor de ware suv-look. Dat je er daadwerkelijk mee door een plas kunt rijden, onderstreept Ford met een iets grotere bodemvrijheid (10 mm vóór, 5 mm achter) en een speciale Trail Drive-modus.

Gekozen door Auto Review als Auto van het jaar 2023! Drive IONIQ 6 Stap direct in de IONIQ 6 die ultrasnel bijlaadt. Tot wel 100 km extra in slechts 5 minuten.

Vernieuwde Kuga PHEV is goed nieuws voor caravanrijders

Terwijl je als zuinige caravanrijder bij veel merken je neus stoot als je een (plug-in) hybride zoekt, wordt je juist blij van de trekcapaciteiten van de vernieuwde Ford Kuga PHEV. Ford verhoogde het maximale aanhangergewicht met maar liefst 30 procent.

Zo mag de gefacelifte versie nu een geremde caravan, boot- of paardenrailer van liefst 2100 kg trekken. Voor trekgewichten die daar een béétje bij in de buurt komen, ben je bij de meeste concurrentie aangewezen op veel duurdere versies met 4x4. De voorwielaandrijvers komen doorgaans niet verder dan 750 (Honda CR-V) tot 1250 kg (Opel Grandland 1.6 Turbo HYbrid).

Om caravaneigenaren voor nare verrassingen in de vorm van te smalle straatjes en krappe bochten te behoeden, biedt de Kuga de Trailer Tow Navigation. Daarmee kunnen bestuurders de afmetingen van de auto en de aanhanger invoeren, zodat SYNC 4 een route uitzoekt die onneembare obstakels mijdt.

Ook met zijn prijs bezorgt de Ford Kuga PHEV zijn concurrenten buikpijn: hij is nu al te bestellen vanaf 43.350 euro. Kom daar maar eens om bij de Toyota RAV4 of Honda CR-V.