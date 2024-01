Waarom het Toyota nog niet lukt een goedkope elektrische auto te ontwikkelen

De goedkope elektrische auto van rond de magische grens van 25.000 euro is al aangekondigd door verschillende merken. En Citroën heeft hem al, namelijk de Citroën ë-C3. Maar waar blijft Toyota?

Toyota heeft als een van de weinige automerken nog een model in het A-segment, de Toyota Aygo X. Toegegeven: die is wat hoger in de markt gezet dan zijn kleinere voorganger Aygo (zonder de letter X), maar veel andere merken zien helemaal geen heil meer in een stadsauto, omdat ze die niet langer rendabel weten te maken.

Toyota ervaart nu hoe dat voelt, want vicepresident Andrea Carlucci van Toyota Motor Europe heeft tegen autocar.co.uk gezegd dat de batterijkosten voor Toyota nog te hoog zijn om een betaalbare EV te kunnen ontwikkelen. Terwijl andere merken die al aangekondigd hebben. Volkswagen komt met de Volkswagen ID.2 en Renault onthult binnenkort de elektrische Renault 5 met een richtprijs van 25.000 euro. De Citroën ë-C3 is zelfs al te koop voor minder dan 25.000 euro.

Batterijkosten zijn het struikelblok

Carlucci moet voor Toyota in Europa de elektrische kar trekken en ziet een EV van rond de 25.000 euro nog niet snel in de Toyota-showroom staan. "Voordat een dergelijke auto op grote schaal winstgevend kan worden geproduceerd, moet er een substantiële verschuiving plaatsvinden wat betreft de kosten van de batterij", aldus de Italiaan. "En dat gewenste niveau kunnen we momenteel nog niet bereiken", voegt hij er eerlijk aan toe.

Hiermee zegt Carlucci overigens niet dat Toyota helemaal niet zit te wachten op een EV van 25.000 euro. "Ik kijk alleen maar naar waar de markt zich vandaag bevindt. Ik weet dat er een tendens gaande is naar de lagere segmenten, maar die gaan gepaard met technische compromissen."

Daarmee doelt Carlucci waarschijnlijk op onder meer de actieradius. Toyota heeft al eerder gezegd dat die prioriteit heeft wil de consument instappen. Citroën heeft dan wel de ë-C3, het is nog even afwachten of consumenten genoegen nemen met zijn actieradius van 320 kilometer op papier die in de praktijk ongetwijfeld lager uitvalt.

Elektrische Aygo X

Voorlopig hoef je je dus niet te verheugen op een elektrische Aygo X. In ieder geval niet met een aantrekkelijk prijskaartje. Terwijl Toyota zo'n twee jaar geleden wel een blik concept-EV's opentrok, waaronder een kleine elektrische stads-suv die duidelijk op de Aygo X geïnspireerd was (zie de foto helemaal bovenaan). Maar sindsdien hebben we hier niks meer van vernomen.

De eerstvolgende elektrische Toyota wordt een compacte suv in het B-segment, de klasse waarin Toyota uitstekende zaken doet met de Toyota Yaris Cross. Deze heet voorlopig Urban SUV Concept en moet de kakelverse Volvo EX30 het vuur aan de schenen leggen. Reken dus niet op een prijs van 25.000 euro maar op minimaal 35.000 euro.

Maar vlak een goedkopere EV van Toyota nog niet helemaal uit. Er gaan geruchten dat Toyota de hulp van Suzuki inschakelt om de Aygo X alsnog een elektrische opvolger te geven. Als er één merk is dat kleine auto's rendabel weet te bouwen, is het immers Suzuki wel.