Let op! Expliciete beelden van de Lancia Ypsilon (2024)

De nieuwe Lancia Ypsilon wordt officieel in februari onthuld, maar toch weten we nu al hoe de auto eruit komt te zien. De hatchback is namelijk zonder camouflagemateriaal gespot tijdens opnames van een reclame in Italië.

Op de Facebook-pagina Masera zien we de Lancia Ypsilon in vol ornaat. De nieuwe Italiaan is in een nietsverhullende fotoserie (klik op de link om deze te bekijken) vanuit alle hoeken te bewonderen. Zo zien we de voor-, achter- en zijkant en kunnen we zelfs een kijkje nemen in het interieur. De nieuwe Ypsilon had voor het publiek al niet veel geheimen meer, aangezien er eerder al beelden werden gedeeld door Lancia zelf (zie de buitenste foto's hieronder).

Twee ontwerpers

Kijk je beter naar de uitgelekte beelden, dan valt op hoe tweeledig het ontwerp is. De voorkant lijkt wel door een andere ontwerper zijn getekend dan de achterkant. De verantwoordelijke voor de voorkant ging voor een futuristisch design, met de neus met platte led-lampen in de vorm van een ‘Y’. De ontwerper van de achterkant is juist in een nostalgische bui, want de ronde lampen zijn een hommage aan de vermaarde klassieker Lancia Stratos. Het zijprofiel doet juist weer denken aan de eerste generatie van de Ypsilon uit de jaren 90.

In het interieur valt het merkwaardige ronde tafeltje op, dat we ook zagen in het studiemodel Pu+Ra HPE Concept. Daarboven zien we twee ongeveer even grote schermen die dienst doen als multimediascherm en instrumentarium. De merknaam Lancia is uitgeschreven op het stuur en de stoelen zijn bekleed met leer en een fraaie suède stof in een patroon.

Chique broer

Het verraadt de plek die moederbedrijf Stellantis in gedachten heeft voor de Ypsilon. De nieuweling moet een chique broer worden van de Peugeot 208 en Opel Corsa, waarmee het zijn onderstel en motoren deelt.

Om die reden kunnen we ook al een educated guess doen over de technische specificaties van de Ypsilon. Net zoals bij zijn Franse en Duitse evenknie wordt de Italiaanse B-segmenter verkrijgbaar met een elektrische aandrijflijn, als mild-hybrid en met enkel een benzinemotor.

De 1,2-liter motor wordt geleverd met 75 of 100 pk en de mild-hybride zal 102 of 136 pk sterk zijn. Voor de elektrische versie gaan we uit van de twee smaken waarmee gevoelsmatig elke week een nieuw model van Stellantis wordt uitgerust: een accupakket van 50 kWh en 136 pk, of een batterij van 51 kWh en een vermogen van 156 pk. De actieradius is in beide gevallen 400 kilometer.



Lancia Ypsilon onthulling en prijs

Na de onthulling in februari 2024, staat de Lancia Ypsilon nog dit jaar in de showroom. De prijs ligt waarschijnlijk iets hoger dan de bedragen van de Peugeot 208 en Opel Corsa. Waarschijnlijk betaal je minstens 25.000 euro.