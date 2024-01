Toyota Yaris (2024) prijs: waarom-ie weer een onverbiddelijke bestseller wordt

De Toyota Yaris deed het vorig jaar minder goed dan in 2022. De vernieuwde Toyota Yaris moet het tij keren, met onder meer een nieuwe hybride uitvoering. Toyota heeft nu de prijzen van deze vernieuwde Yaris bekendgemaakt.

De Toyota Yaris behoort tot de populairste auto's in zijn segment. Maar de verkopen daalden de laatste jaren licht, van 6467 stuks in 2021 via 5207 exemplaren in 2022 naar 4540 stuks vorig jaar. De vernieuwde Yaris moet het tij keren. Het grootste nieuws is de nieuwe krachtigere aandrijflijn. Die gaat als Hybrid 130 door het leven en biedt, zoals je ongetwijfeld al geraden hebt, 130 pk. Het maximumkoppel bedraagt 185 Nm.



De Hybrid 130 heeft een verbruik van 4,2 l/100 km en een behoorlijk complete standaarduitrusting, met onder meer climate control met gescheiden klimaatzones en stoelverwarming voor. De prijzen van de Yaris Hybrid 130 beginnen bij 33.250 euro. Dat is stevig, maar de goedkopere Hybrid met 115 pk, 141 Nm koppel en een iets lager verbruik van 3,8 l/100 km blijft gehandhaafd. En die is er al vanaf 26.050 euro.

Meer Toyota-nieuws vind je regelmatig in onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Yaris Hybrid: meer vermogen of minder verbruik

Voortaan kun je met de Yaris Hybrid dus kiezen: meer vermogen of een lager verbruik. Je kunt nog voordeliger instappen, als je niets geeft om hybridetechniek. De vernieuwde Toyota Yaris is er vanaf 24.595 euro. In dit geval krijg je een 125 pk sterke 1,5-liter driecilinder benzinemotor. Ter vergelijking: voor een Volkswagen Polo 1.0 met 30 pk minder moet je bijna 3400 euro meer betalen.

Meer veiligheid en groter scherm

Andere vernieuwingen vinden we in de veiligheidsvoorzieningen van de Yaris. In de hatchback is de nieuwste generatie van de Toyota Safety Sense rijhulpsystemen geïnstalleerd. Door gebruik van een nieuwe camera en radar detecteren het Pre-Collision System en het Intersection Collision Avoidance Support-systeem nog sneller potentieel gevaarlijke obstakels, voertuigen en andere verkeersdeelnemers.

Ook het multimediasysteem is op de schop gegaan. Door de vernieuwingen is het systeem sneller en krachtiger geworden, belooft Toyota. Tevens zijn nu voor zowel het multimediasysteem als de veiligheidssystemen over-the-air software-updates mogelijk. Een 9 inch centraal scherm met draadloos Apple CarPlay en Android Auto is voortaan standaard, ongeacht de uitvoering.

Toyota Yaris 2024 prijs

1.5 VVT-i Comfort, vanaf 24.595 euro

1.5 VVT-i Active, vanaf 26.095 euro

1.5 VVT-i First Edition, vanaf 26.795 euro

Hybrid 115 Comfort, vanaf 26.050 euro

Hybrid 115 Active, vanaf 27.550 euro

Hybrid 115 First Edition, vanaf 29.795 euro

Hybrid 130 Executive, vanaf 33.250 euro

Hybrid 130 GR Sport, vanaf 33.750 euro

Hybrid 130 Launch Edition, vanaf 34.750 euro

De Toyota Yaris GR Sport heeft een wat straffer onderstel, waarbij niet alleen de veren, maar ook de dempers anders zijn afgesteld voor een sportievere rijervaring. De Launch Edition is de topuitrusting met onder meer een premium audiosysteem van JBL en een head-up display. De kleur Neptune Blue van de foto's is nieuw en zie je terug in de stiksels van de stoelbekleding. De nieuwe Toyota Yaris is per direct te bestellen; de leveringen beginnen in maart.