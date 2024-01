Hoe lang gaat een EV-accu mee? Volgens Volkswagen gemakkelijk 500.000 kilometer. En hierna is de capaciteit nog altijd een indrukwekkende 95 procent.

Laat Volkswagen maar schuiven. Terwijl het EV-nieuws vanuit Wolfsburg de laatste tijd gedomineerd werd door tegenslagen, ontwikkelde de Amerikaanse start-up Quantum Scape - die nauwe banden heeft met Volkswagen - doodleuk een solid-state accu die een levensduur heeft van 500.000 kilometer. Zónder dat hierbij enige noemenswaardige slijtage optreedt.

Tijdens tests werd de solid-state batterij in kwestie probleemloos meer dan 1000 keer opgeladen, zonder dat de capaciteit noemenswaardig verminderde. De tests werden uitgevoerd in de Duitse stad Salzgitter, bij PowerCo, een door Volkswagen opgericht accubedrijf. Als je uitgaat van een actieradius van 500 kilometer, kom je dus uit op een levensduur van de batterij van minstens 500.000 kilometer.

Reken je met een actieradius van 600 kilometer (wat niet zo gek is, aangezien de Volkswagen ID.7 die al heeft), dan hebben we het zelfs over 600.000 kilometer. Daarbij neemt de capaciteit nauwelijks af. Volkswagen noemt een restcapaciteit van nog altijd 95 procent.

Werken aan serieproductie

Frank Blome is de CEO van PowerCo en zegt dat de testresultaten zeer bevredigend zijn. "Ze laten op indrukwekkende wijze het potentieel van de solid-state batterij zien. Uiteindelijk moet dit leiden tot een batterij met een grote actieradius, snelle laadtijden en een lange levensduur, zonder noemenswaardige slijtage. We zijn overtuigd van de potentie van de solid-state batterij en werken met onze Amerikaanse partner op volle snelheid verder aan serieproductie."

Solid-state accu: de voordelen

Een solid-state accu heeft meerdere voordelen. Het grootste voordeel is dat de energiedichtheid groter is dan die van lithium-ion batterijen. Hierdoor heeft het accutype meer opslagcapaciteit en kun je dus meer energie uit de accu halen. Ook zijn solid-state batterijen sneller op te laden en hebben ze over het algemeen een langere levensduur. Tot slot zijn solid-state batterijen veiliger omdat ze geen brandbaar vloeibaar elektrolyt bevatten.

Nio pakt primeur

De volgende stap is volgens Volkswagen het perfectioneren en opschalen van de productieprocessen. Ook andere automerken werken aan de langverwachte droombatterij van het type solid-state. Voorbeelden zijn BMW en Toyota. Maar eerlijk is eerlijk: het is Nio dat er met de primeur vandoor ging.