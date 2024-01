Deze nieuwe EV vernedert de Porsche Taycan Turbo S tot op het bot

Met een 0 tot 100 sprintje in 2,8 seconden kun je de huidige Porsche Taycan Turbo S geen slome duikelaar noemen. Totdat je ontdekt waartoe de volgende generatie Porsche Taycan in staat is ...

Porsche heeft een voorseriemodel van de nieuwe Taycan de sporen gegeven op de Nürburgring. Met Porsche-coureur Lars Kern achter het stuur behaalde de Taycan een rondetijd van 7:07,55 minuten op de Nordschleife. Dat is maar liefst 26 seconden sneller dan toen Lars in augustus 2022 hetzelfde rondje reed in een Taycan Turbo S van het huidige model. Daarmee vernedert de nieuwe EV het huidige model tot op het bot.

Een beetje medelijden

26 seconden is een eeuwigheid in de autosport, zegt Porsche. Maar het is ook een eeuwigheid als je in de tandartsstoel zit, op één been moet staan of vooraan zit bij een concert van André Rieu. We vinden het verschil zelfs zo groot dat we een beetje medelijden met je hebben als je nu in een Taycan Turbo S rijdt.

25 km/h sneller

De vernedering gaat nog even door, want de voorserie-auto was ook nog eens 25 km/h sneller op weg naar het Schwedenkreuz, een bepaald deel van het circuit. En om het allemaal nog een tandje erger te maken voor huidige trotse Taycan-eigenaren: op het moment dat het voorseriemodel over de finish kwam, was de Taycan Turbo S in augustus 2022 nog slechts bij de ingang van de Nordschleife, een achterstand van ruim 1,3 kilometer.

De moraal van dit verhaal: de nieuwe Porsche Taycan belooft razendsnel te worden. Nog sneller dan de huidige Taycan. De nieuwe Porsche Taycan staat op het punt om onthuld te worden. Reken op maart 2024. Dan geeft Porsche ook de video vrij die bij de rondetijd van het voorseriemodel hoort.