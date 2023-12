Striptease Lancia Ypsilon nadert hoogtepunt

Lange tijd leek Lancia ten dode opgeschreven, maar in 2024 wordt het illustere Italiaanse merk nieuw leven ingeblazen. Dan verrijst de gloednieuwe Lancia Ypsilon. Hoe de auto eruit gaat zien, wordt steeds duidelijker



Lancia leidt allang een zieltogend bestaan. Het merk heeft nog slechts één model in het portfolio: de Ypsilon. Het model dateert al uit 2011 en is nog uitsluitend op de thuismarkt leverbaar. Daar konden ze lange tijd geen genoeg krijgen van de kleinste Lancia. In 2022 werden er nog 41.000 verkocht en was het zelfs de populairste auto onder Italiaanse consumenten.



Niettemin leek het er jarenlang op dat het historische merk Rover en Saab achterna zou gaan. Want op één been kun je niet lopen. De ondergang van Lancia zou zonde geweest zijn, want de moderne auto heeft veel te danken aan de grondlegger van het merk, Vincenzo Lancia.

Toen ook Lancia onder de Stellantis-paraplu terechtkwam, werd steeds duidelijker dat de concernleiding het merk niet wilde laten versterven. In 2024 begint de herrijzenis en vervolgens krijgt Lancia 10 jaar de tijd om zichzelf te bewijzen.



Het eerste nieuwe model onder het huidige regime wordt de Ypsilon. Ook in zijn nieuwe gedaante wordt het weer een compacte auto. Met knipogen naar het verleden, maar met moderne techniek. Hij komt er sowieso met een volledig elektrische aandrijflijn, maar er komen waarschijnlijk eveneens verbrandingsmotoren op het programma.

Lancia Ypsilon (2024) krijgt futuristische én nostalgische trekjes

De neus van de nieuwe Ypsilon oogt futuristisch, met led-lampen in de vorm van twee lange, liggende lijnen, met daartussenin een korte verticale led-strip. Voor de achterkant kiest Lancia juist voor een historisch verantwoord ontwerp. Daar krijgt de Lancia Ypsilon twee ronde achterlichten, in de stijl van de Lancia Stratos.

Voor wie het niet meer weet: de Stratos was een speciaal voor de rallysport ontwikkelde sportwagen. En niet zonder succes: de auto won in de jaren 70 drie keer op rij de Rally van Monte Carlo, drie wereldkampioenschappen voor constructeurs, van 1974 tot en met 1976, en zelfs drie Europese kampioenschappen voor coureurs.

De volledige onthulling van de nieuwe Lancia Ypsilon volgt in februari 2024. De techniek wordt waarschijnlijk rechtstreeks overgenomen van andere Stellantis-modellen als onder meer de Opel Corsa en Peugeot 208. Maar stiekem hopen we dat Lancia er toch nog een leuke eigenwijze twist aan geeft. De tijd zal het leren.