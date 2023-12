Na lang wikken en wegen hebben we bij autoreview.nl onze nieuwe Auto van het jaar 2023 gekozen. De auto die er met deze titel vandoor gaat, is de Hyundai Ioniq 6! In meerdere berichten die aankomende week online komen, leggen we je haarfijn uit waarom de Hyundai Ioniq 6 onze topfavoriet is.

Zodra de kerstboom staat en Mariah Carey haar spannendste kerstjurkje uit de kast trekt, weet je dat het einde van het jaar nadert. En dat betekent de balans opmaken van het afgelopen jaar. Wat ging goed of zelfs geweldig?

Wij deden lekker mee en hebben goed gekeken naar de auto’s die in 2023 op de markt kwamen. Welke zijn goed en welke zijn nog beter? Uit dit rijtje kwam één duidelijke winnaar naar voren: de Hyundai Ioniq 6.

Waarom de Hyundai Ioniq 6 onze winnaar is

Dat onze Auto van het jaar elektrisch moest worden, waren we het snel over eens. Hoe je het ook wendt of keert, EV’s hebben de toekomst. Maar bijna elke nieuwe elektrische auto is een suv, compact dan wel groot. De Hyundai Ioniq 6 is dat niet. En alleen daarmee al verdient hij wat ons betreft bonuspunten.

Toegegeven: het smaakgevoelige design van de Hyundai bracht ons even aan het twijfelen, maar het is in ieder geval origineel en niet inwisselbaar. En ook daar houden we van. Waar we ook dol op zijn, zijn fysieke knopjes en toetsen in het interieur. Die heeft de Ioniq 6 in overvloed.

De allerbelangrijkste reden

Maar de belangrijkste reden waarom de Hyundai Ioniq 6 onze Auto van het jaar 2023 is, is zijn techniek - de elektrische eigenschappen. Een actieradius tot 614 kilometer (WLTP), supersnelladen dankzij 800 volt-technologie en een batterij van maximaal 77,4 kWh zijn cijfers waar zelfs EV-haters van gaan twijfelen. Daarbij komt de Hyundai Ioniq 6 in aanmerking voor de aanschafsubsidie van 2950 euro, ook in 2024.

Redenen genoeg om de Hyundai Ioniq 6 uit te roepen tot onze Auto van het jaar 2023. In de laatste week van dit jaar lichten we elke dag een ander aspect van de auto uit: