Geen paniek: BMW blijft verbrandingsmotoren ontwikkelen

Toen BMW bekendmaakte dat het in Duitsland geen verbrandingsmotoren meer bouwt, sloeg bij veel autoliefhebbers de schrik om het hart. Ze kunnen nu opgelucht ademhalen, want BMW noemt de geruchten dat het helemaal geen verbrandingsmotoren meer zou maken 'complete nonsens'. Quatsch!

Dat BMW in Duitsland geen verbrandingsmotoren meer bouwt, klopt. Het gaat hierbij om de hoofdfabriek in München. De laatste motor, een V8 op benzine, liep hier op 10 november jl. van de band. Maar in Engeland en Oostenrijk maakt BMW nog steeds verbrandingsmotoren. En getuige de woorden van ontwikkelingsbaas Frank Weber blijft dit voorlopig het geval.

'Complete onzin'

Volgens autocar.co.uk beweerden bronnen dicht bij het management van BMW dat het merk niet langer betrokken wilde zijn bij de ontwikkeling van verbrandingsmotoren, vooral omdat concurrenten hun investeringen in EV-modellen stevig opschroeven. Maar volgens Weber is dit 'complete onzin'. "Ten eerste is dit niet waar. En ten tweede is de suggestie dat er niks meer te doen is, ook niet waar."

Volgens Weber is er juist nog heel veel te doen op het gebied van verbrandingsmotoren. Hij doelt hiermee op de emissienorm Euro 7 die per 1 juli 2025 van kracht worden en strengere eisen stelt aan de uitstoot van benzine- en dieselmotoren. Juist hierom blijft BMW zich sterk inzetten voor de ontwikkeling van verbrandingsmotoren, aldus Weber. "Er is nog veel te doen. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika en China."

Nieuwe BMW EV-modellen

Dat BMW voorlopig verbrandingsmotoren blijft ontwikkelen wil niet zeggen dat het niets ziet in elektromotoren. BMW staat aan de vooravond van de introductie van nieuwe EV-modellen. Zo werkt het aan een nieuwe BMW M3 met vier elektromotoren en naar verluidt 1360 pk.