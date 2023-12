Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 50 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin er van alles gebeurt in de EV-wereld, behalve bij Mazda. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





+ Top – Renault houdt Tesla scherp

De Tesla Model Y wordt dit jaar vrijwel zeker de bestverkochte auto van Nederland én Europa. Maar de Amerikanen kunnen niet lui achterover leunen, want de nieuwe Renault Scenic E-Tech maakt de Model Y een beetje belachelijk. Want hij is goedkoper in aanschaf en de versie met de grote batterij komt verder op een lading stroom. Kortom, Renault houdt Tesla scherp,







+ Top – Hoezo afnemende vraag naar EV’s? Volvo merkt niets

Veel fabrikanten schroeven hun EV-productie wegens tegenvallende vraag terug. Volgens Volvo-directeur Jim Rowan heeft zijn merk geen centje pijn. Mede dankzij de nieuwe Volvo EX30 verwacht hij juist een forse groei: "De technologie is bewezen en verkoopt in overvloed".





+ Top – Wielmotor wordt werkelijkheid dankzij Kia en Hyundai

In de jacht naar efficiëntere auto's, is niet alleen de accutechniek van belang. Ook de aandrijflijn speelt een grote rol. Kia en Hyundai zetten een grote stap met het Uniwheel. Volgens de Koreanen is dit de aandrijflijn van de toekomst.

- Flop – Enorme batterij van Lotus Eletre is pure noodzaak

De Lotus Eletre heeft een joekel van een batterij: 109 kWh. Maar die heeft hij nodig ook, want uit onze actieradiustest blijkt dat de 603 pk en 710 Nm sterke hyper-suv stroom verorbert alsof het kerstkransjes zijn. Wij testten de actieradius van de Lotus Eletre bij 100 en 130 km/h.





- Flop – Muggenziften: Toyota’s gebruik van het woord ‘elektrificatie’

Een Amerikaanse consumentenorganisatie heeft een klacht over Toyota ingediend bij de Federal Trade Commission. Het beweert dat Toyota consumenten heeft misleid door niet precies te vertellen in hoeverre zijn modellen geëlektrificeerd zijn. We snappen het probleem, maar een beetje muggenziften is het wel.





- Flop – Mazda maakt geen haast met nieuwe EV’s

Mazda is een merk dat niet bepaald bekend staat om zijn EV’s. Dat blijkt een bewuste keuze van de Japanners en daar gaat past richting het einde van dit decennium verandering in komen. Ze hebben zichzelf tot 2030 gegeven om acht nieuwe EV’s op de markt te brengen. 2030!