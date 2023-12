Dit is de meest gestroomlijnde auto van dit moment

De meest gestroomlijnde auto ter wereld is momenteel de Mercedes EQS. Zijn spekgladde carrosserie heeft een Cw-waarde van 0,20. Toch waren er in het verleden auto's die nóg aerodynamischer waren.

1 - Volkswagen XL1

De Volkswagen XL1 is een plug-in hybride auto met een Cw-waarde van 0,189. Alhoewel de modelnaam anders doet vermoeden, is deze Volkswagen allesbehalve XL. Hij heeft twee zitplaatsen. De bestuurder en passagier zitten achter elkaar. De plug-in hybride auto met een 0,8-liter TDI- en een elektromotor haalde op papier een verbruik van 0,9 l/100 km. De Volkswagen XL1 werd daarom ook wel de 1 liter-auto genoemd. Volkswagen bouwde slechts 250 stuks van de XL1, die, hou je vast, 100.000 euro kostte.

2 - McLaren Speedtail

Ook de McLaren Speedtail is gladder dan de Mercedes EQS, namelijk een Cw-waarde van 0,19. Om dit te kunnen bereiken, heeft de opmerkelijke lange (5,20 meter) supersportwagen geen normale buitenspiegels. In plaats hiervan zitten achter de voorwielen piepkleine camera's die op hogere snelheid in de carrosserie verdwijnen. De voorste wielen zijn afgedicht en een grote achterspoiler (die je verwacht bij een supersportwagen) ontbreekt. In plaats daarvan is de kont voorzien van flappen die omhoogbuigen en geen scharnierpunt hebben.



Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

3 - Hyundai Ioniq 6

Voor de aerodynamica van de Hyundai Ioniq 6 is gekeken naar de beroemde Spitfire uit de Tweede Wereldoorlog. De designers brachten aan de zijkant van de achterspoiler een vleugel aan die geïnspireerd is op dit gevechtsvliegtuig. Die absorbeert de luchtstroom die van het dak afkomt en reduceert wervelingen rond de spoiler. Het ontwerpteam haalde ook inspiratie uit de natuur, zoals de houding van een slechtvalk als hij met bijna 400 km/h (!) een duikvlucht uitvoert. Dit alles heeft geresulteerd in een Cw-waarde van slechts 0,21.

Onze wekelijkse nieuwsbrief is ook een rijtje, maar dan van interessante weetjes over de automarkt.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

4 - Citroën DS

Een Cw-waarde van 0,36 stelt in dit rijtje van aalgladde auto's helemaal niks voor. Toch roepen veel mensen 'Citroën DS' als ze een gestroomlijnde auto moeten noemen. Maar een Cw-waarde van 0,36 was in zijn tijd dan ook nog heel bijzonder. Helaas was ook de betrouwbaarheid, eh, bijzonder. De roem van de Citroën DS die ook 'Godin' of 'Snoek' werd genoemd, bleef niet beperkt tot de autowereld; een exemplaar staat te pronken in het prestigieuze Museum of Modern Art in New York.

5 - Honda Insight

We sluiten dit rijtje spekgladde auto's af met een Japanse evenknie van de als eerste genoemde Volkswagen XL1. Deze Honda Insight uit 1999 is ook een tweezitter. Een kleine elektromotor ondersteunde de 1,0-liter driecilinder van 68 pk. De Honda had een abrupt aflopende kont en afgedekte wielkasten achter. In het begin was airco optioneel, want daar werd de auto alleen maar zwaarder van. Maar ook met airco woog de Honda maar net 850 kg. De Cw-waarde bedroeg 0,25, waarmee het in 1999 de meest gestroomlijnde productieauto ter wereld was.