Met deze 6 elektrische auto’s gaat Toyota een plekje op jouw oprit veroveren

Toyota bewijst dat het toch in elektrische auto’s gelooft, door de autowereld voor 2026 te verrijken met zes modellen. En dan hebben we het over personenauto’s met een batterij – bij deze zes zitten geen waterstofauto’s of bedrijfswagens.

Doet Toyota genoeg om de elektrische boot niet te missen? De Japanners vinden zelf van wel en verwijzen trots naar de zes elektrische auto’s die de komende jaren in de Toyota-showroom verschijnen. We bespreken ze hieronder stuk voor stuk.

1. Toyota bZ4X (2022)



Valt de Toyota bZ4X, de eerste elektrische personenauto van het merk, ook onder de zes EV’s? Zeker wel. In Nederland zijn er ondertussen 800 op kenteken gezet. Toyota is zelf vooral content met de verkoopcijfers in Noorwegen, daar staat de elektrische suv op de derde plek van zijn segment.

Dankzij de bZ4X weten we zeker dat de 6 BEV's op de onderstaande presentatiedia niet op introductiedatum staan, maar waarschijnlijk van klein naar groot.





2. Toyota Compact SUV Concept (202?)



Vorig jaar werd de Toyota Compact SUV Concept onthuld, niet te verwarren met de onderstaande Urban SUV Concept. Bij zijn onthulling vroegen we ons af of de Compact SUV door het leven zou gaan als elektrische Toyota C-HR, maar zo is het niet gelopen. We houden voor nu wijselijk ons mond en wachten af tot Toyota met meer nieuws komt.

3. Toyota Urban SUV Concept (2024)



De Toyota Urban SUV Concept is nu nog een studiemodel van een nieuwe elektrische suv die de Volvo EX30 het leven zuur moet gaan maken. Het productiemodel wordt in 2024 gepresenteerd en we weten nu al dat de Urban SUV het kleinste model in Toyota’s assortiment van batterij-elektrische auto’s wordt. En vermoedelijk ook de goedkoopste.

4. Toyota Sport Crossover Concept (2025)



De productieversie van de Toyota Sport Crossover Concept staat voor 2025 in de planning. Design speelt een belangrijke rol, al belooft Toyota ook veel beenruimte en een grote kofferbak. De Toyota-verkoper gaat proberen om SUV-rijders te verleiden om voor dit stijlvolle alternatief te gaan.

5. Toyota FT3e (2026)



Hou dit model goed in de gaten. De Toyota FT3e is namelijk het startschot van een compleet nieuwe generatie batterij-elektrische auto’s. Logischerwijs wordt dit de eerste EV van Toyota met solid-state batterij, de langverwachte droombatterij van het merk. Die gaat de elektrische suv aan een enorme range en vliegensvlugge laadtijden helpen. En voor je beeldvorming: de FT3e is 17 cm langer en 14,5 cm breder dan de Toyota bZ4X. We schrijven de Toyota FT3e met potlood op de kalender voor 2026.



6. Nog een elektrische SUV (202?)



Zoals je ziet op de blauwe presentatiedia, noemt Toyota bij twee elektrische suv’s geen namen. Als de ene de bovengenoemde FT3e is, dan blijft de Land Cruise Se nog over. De 5,15 meter lange, 1,99 meter brede en 1,70 meter hoge Land Cruiser Se is een voorbode van een batterij-elektrische Toyota Land Cruiser.