Wie dol is op kerst en alles eromheen, moet echt eens een kerstmarkt in Duitsland bezoeken. Daar vind je behalve de mooiste kerstversieringen ook heerlijke bratwurst, warmgerookte zalm en hartverwarmende glühwein. Ga je met de auto? Doe dan je voordeel met deze 8 tips om boetes en gedoe te voorkomen.



1. Winterbandenplicht bij winters weer

Na een aantal zachte winters is de winterbandenhype in Nederland wel over. In ons land gelden dan ook geen speciale regels omtrent winterbanden. In Duitsland is dat een ander verhaal. Heersen er winterse omstandigheden, dan ben je verplicht met winterbanden te rijden. Dat geldt niet alleen voor Duitsers, maar ook voor Nederlanders en Belgen. Winterse omstandigheden zijn volgens de Duitse wet: ijzel, gladheid door sneeuw, sneeuwmodder of gladheid door ijs- of rijpvorming.



2. Boetes als je geen winterbanden hebt



Als je niet aan de Duitse regels omtrent winterbanden voldoet, kun je op een boete van 60 euro rekenen. En als je het verkeer ophoudt doordat je niet op het juiste rubber rijdt, bedraagt de boete 80 euro.

3. Niet alle winterbanden zijn winterbanden



In dit verband is het ook belangrijk om te weten dat de Duitse regelgeving omtrent winterbanden is gewijzigd. Tot 1 januari 2018 mocht je onder winterse omstandigheden in Duitsland nog op vierseizoenenbanden of winterbanden met alleen een M+S-markering rijden.



Sinds 1 januari 2018 zijn de regels strenger. Alleen (allseason)banden die naast de markering M+S ook het sneeuwvloksymbool of 'three mountain symbol' dragen, gelden nog als volwaardige winterband. Tot 30 september 2024 is er nog wel een overgangsfase. Als je de M+S-banden voor 1 januari 2018 hebt gekocht, wordt gedoogd dat je hier onder winterse omstandigheden mee rijdt. Het lastige is dat je dan wel moet kunnen aantonen dat je ze voor 1 januari 2018 hebt aangeschaft.

4. Duitse milieuzones

Duitsland heeft een lange lijst met steden die een milieuzone (Umweltzone) hanteren: Berlijn, Bonn, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Keulen, Krefeld, Leipzig, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, München, Münster, Neuss, Neu-Ulm, Oberhausen, Osnabrück, Stuttgart, Wiesbaden en Wuppertal.

Mocht je naar één van deze steden een kerstmarkt willen bezoeken, schaf dan een milieusticker aan. Voor het hele land worden dezelfde milieustickers gehanteerd: groen en geel. Met de vroegere rode sticker kom je geen milieuzone meer in en deze is dan ook niet meer te koop. Bij de meeste online aanbieders kost een Duitse milieusticker tussen de 12,50 en 14,95 euro.

5. Verkeersregels bij sneeuw

Als het flink sneeuwt, dan ben je in Duitsland verplicht om je dimlichten of mistlichten aan te doen. Bij hevige sneeuwval en een zicht van maximaal 50 meter, dan mag je niet harder rijden dan 50 km/h. Mocht je naar een kerstmarkt wat verder zuidwaarts in Duitsland gaan en de omstandigheden vereisen de montage van sneeuwkettingen, weet dan dat je ook daarmee maximaal 50 km/h mag rijden.

6. Parkeren bij kerstmarkt

Duitse kerstmarkten zijn populair en dus drukbezocht. Voorkom parkeerstress en zoek van tevoren uit waar je het beste kunt parkeren in de stad waar je de kerstmarkt gaat bezoeken. In het centrum is het ten tijden van de kerstmarkt vaak lastig om een plekje te vinden. Een transferium aan de rand van de stad kan een goed en stressvrij alternatief zijn. Nadat je je auto hier hebt geparkeerd, kun je meestal gemakkelijk met het ov naar het centrum rijden.

7. Motor stationair warmdraaien is verboten!

Veel Nederlanders zien er geen probleem in om tijdens het ijs krabben de motor van hun auto stationair te laten warmdraaien. Zo warmt immers ook het interieur lekker op ... In Duitsland is het onnodig stationair laten draaien van je auto echter verboden. Als je wordt betrapt, kan het je een boete van 80 euro opleveren!

Net als in Nederland, is het ook in Duitsland niet toegestaan om met onvoldoende ijs- of sneeuwvrij gemaakte ruiten te rijden. Afhankelijk van de gevaarsetting kunnen hiervoor boetes van 10 tot 35 euro worden uitgeschreven.

8. Pas op met glühwein!

Het is kerstmarkt, het is koud, wat is er dan lekkerder om je lijf een beetje op te warmen met glühwein? We snappen de verleiding, maar afhankelijk van de receptuur, kan één beker glühwein soms al voor een alcoholpromillage van 0,3 zorgen.

Behalve het potentiële gevaar waaraan je jezelf, je passagiers en medeweggebruikers blootstelt door met een slok op achter het stuur gaat zitten, riskeer je fikse boetes. Als je met 0,3 promille alcohol in je bloed vanwege 'opvallend' verkeersgedrag wordt staande gehouden of een ongeval veroorzaakt, levert dat een stevige sanctie op. Vanaf 0,5 promille kun je sowieso op een boete rekenen van ruim 528,50 euro. En met een tweede beker glühwein ga je dus al over deze grens heen.