YOU of MAX? Deze uitvoering van de nieuwe Citroën ë-C3 past bij jou (ADV)

Je bent reuze benieuwd naar de Citroën ë-C3 omdat-ie zo goedkoop is, maar je wilt niet lang wachten en twijfelt nog tussen de uitvoeringen YOU en MAX. Wij zetten de verschillen op een rij en vertellen hoe jij een van de eerste ë-C3-rijders wordt.

De Citroën ë-C3 komt eraan. In de lente van 2024 staat hij bij de Citroën-dealer en dan hangt er een ongekend laag prijskaartje van 24.290 euro aan. Daar gaat de subsidie van 2950 euro nog af, dus voor 21.340 euro rijd je al in een volwaardige elektrische auto.

Tip: Plaats in december een reservering en je profiteert van exclusieve voordelen. En op deze manier word jij één van de eerste ë-C3-rijders.

Je herkent de MAX-uitvoering (rechts) aan het zwarte dak en de lichtmetalen velgen.



YOU-uitvoering Citroën ë-C3

Voor 24.290 euro koop je de YOU-uitvoering van de Citroën ë-C3. Die heeft alles wat de elektrische stadsauto bijzonder maakt, zoals een gedurfd design dat gezien mag worden, het comfortabele Citroën Advanced Comfort-veersysteem, een nieuw soort head-up display en een koppeling tussen je telefoon en de auto.

Als je kickt op getallen, lees je snel verder. De YOU-uitvoering is 113 pk sterk en hij komt 320 kilometer ver (WLTP) op een acculading. Snelladen tot 80 procent duurt maar 26 minuten, als je een krachtig snellaadstation van 100 kW gebruikt. Maar het mooiste getal is natuurlijk de prijs: vanaf 24.290 euro of 359 euro per maand via Citroën Private Lease.

Dashboards van de YOU (links) en MAX (rechts).



MAX-uitvoering Citroën ë-C3

De MAX-uitvoering is de luxere versie van de Citroën ë-C3. Met een vanafprijs van 28.790 euro of 429 euro per maand is-ie nog steeds heel betaalbaar. Maken de onderstaande extra’s de meerprijs voor jou waard?

6 extra’s van de MAX-versie

10,25-inch touchscreen met draadloze telefoonkoppeling en draadloze oplader. In de YOU is je telefoon het centrale touchscreen. Bovenop het Citroën Advanced Comfort-veersysteem krijg je ook nog eens Citroën Advanced Comfort Seats. De 16-inch stalen velgen met wieldoppen van de YOU-uitvoering zien er stoer uit, maar met de MAX ben je baas boven baas: 17-inch lichtmetaal. Over looks gesproken: de ontwerpers van de MAX-uitvoering zijn losgegaan en gaven het dak een contrasterende kleur en bevestigden vóór en achter stoere skidplates. Kijk eens naar de aankleding van het dashboard en de stoelen. In de YOU kom je helemaal niets tekort, maar in de MAX pakt Citroën pas echt uit met chique materialen. In praktisch nieuws: de MAX heeft een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel én een in delen neerklapbare achterbank. Beide kunnen handig van pas komen.

Zo reserveer je de Citroën ë-C3 YOU of MAX

Stap 1 - Kies een kleur en vul je gegevens in + selecteer een dealer in de buurt.

Stap 2 - Controleer je gegevens en plaats de reservering.

Stap 3 - Maak kennis met de dealer en bevestig je bestelling.

Stap 4 - Begin 2024 verwelkomt de dealer jouw als één van de eerste ë-C3-rijders.

