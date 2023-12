Toyota Prius (2023): 3 voordelen, 3 nadelen en 3 onmisbare weetjes

De nieuwe Toyota Prius (2023) mag dan een plug-in hybride zijn, over zijn elektrische kunsten valt meer te vertellen dan over die van sommige volledig elektrische auto’s. Lees snel verder.

Wij hebben een onofficieel record gevestigd door met de nieuwe Toyota Prius maar liefst 98,3 kilometer op een volle batterij te rijden. Daarna testten we het benzineverbruik met een lége batterij en nu willen we nog een paar dingen van het hart.

Voordeel 1: zuinige warmtepomp

Dankzij de standaard warmtepomp hoeft de Prius voor een warme cabine niet terug te vallen op de benzinemotor. Dat betekent dat je lekker lang in de EV-stand kunt rijden, zonder dat de verbrandingsmotor hoeft aan te springen om voor warmte te zorgen.

Voordeel 2: fysieke knoppen

Het dashboard is strak en opgeruimd, maar bevat toch alle fysieke knoppen die je wensen kunt. Zoals een draaiknop voor het volume en fraaie drukknoppen voor de klimaatregeling. Wel zo makkelijk.

Voordeel 3: gele sportwagen

Het is al duizend keer gezegd: eindelijk is de Prius een mooie auto. Maar dat is het ook echt en dat maakt ons blij. In het geel lijkt het wel een sportwagen. Sunset Yellow is trouwens de standaard lakkleur van het topmodel (Solar Edition).



Nadeel 1: géén draadloze telefoonlader

In dit vakje naast de keuzehendel van de automaat zit géén draadloze telefoonlader. Dat is extra vreemd als je weet dat het Amerikaanse model er wel een heeft.

Nadeel 2: oh ja, de startknop

De Prius heeft een startknop en vaker dan eens vergeten we die uit te doen, omdat we ons na een uitstootvrije autorit in een elektrische auto wanen.

Nadeel 3: lage A-stijlen

Onze jongere collega’s hoor je niet over de lage A-stijlen van de gestroomlijnde Prius, maar de Werther’s Original-generatie wil niet zo diep door de knieën.

Weetje 1: de laadkabel gaat in de tas

Toyota levert de auto met een lange laadkabel van 7,5 meter en een kabeltas. Die tas komt goed van pas, want dat is de enige manier om het snoer netjes op te bergen. Hoewel de laadvloer van de kofferbak een uitsparing heeft die aanmoedigt om de bodem op te tillen, is eronder géén opbergvak voor het snoer gecreëerd.

Weetje 2: regenereren zonder flippers

We zijn blij verrast dat de Prius niet alleen de bekende B-stand heeft voor krachtiger afremmen op de elektromotor, maar dat je de mate van regeneratie ook nog eens kunt aanpassen. Niet met handige flippers achter het stuur, maar in een menu dat je alleen kunt gebruiken als de auto stilstaat. Dus dubbelcheck altijd of de B-stand wel op de gewenste kracht staat, voordat je de snelweg opdraait.

Weetje 3: solar roof in de praktijk

Onze testauto is uitgerust met een Solar Roof - een zonnepaneel in het dak. Een kalender op het touchscreen toont de opbrengst van het Solar Roof per dag, uitgedrukt in kilometers. Dan hebben we het over een paar honderd meter op een bewolkte dag, tot acht kilometer in de zomermaanden.