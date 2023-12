Toyota’s elektrische antwoord op de Volvo EX30 komt al in 2024

Toyota werkt aan een compacte suv die volledig elektrisch is – een concurrent voor de Volvo EX30. Het studiemodel heet Toyota Urban SUV Concept en de productieversie volgt sneller dan je denkt.



Je kijkt naar foto’s van de Toyota Urban SUV Concept, een studiemodel van een nieuwe elektrische suv die de Volvo EX30 het leven zuur moet gaan maken. Qua design moet dat zeker gaan lukken, want het is een stoer ding om te zien. Lekker massief.

Blijf op de hoogte van het laatste Toyota-nieuws met onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De koplampen zijn duidelijk afgekeken van de Toyota Prius en de Toyota C-HR en in de achterlichten ontdekken we de letters b en z, van Beyond Zero; Toyota’s streven naar nul uitstoot. Je kent de letters ook van de Toyota bZ4X. Het wit oplichtende Toyota-embleem ziet er trouwens zo gaaf uit, dat we hopen dat-ie het productiestadium gaat halen.

Toyota’s kleinste batterij-elektrische auto

Het interieur is nog geheim, maar Toyota pocht met ‘optimaal ruimtegebruik’. Je kunt namelijk kiezen tussen meer beenruimte voor de achterpassagiers of juist meer bagageruimte. Het kan dus haast niet anders, of de Urban SUV krijgt een verschuifbare achterbank.

Kiezen kun je ook op batterijgebied. Toyota werkt met twee batterijen, waarbij de klant kiest tussen betaalbaarheid of actieradius. Bij de bZ4X heb je die luxe niet, de elektrische suv heeft altijd een accupakket van 71,4 kWh. Toyota gaat bij toekomstige modellen vaker twee batterijkeuzes aanbieden.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

De Toyota is 4,3 meter lang en 1,82 meter breed, wat in grote lijnen overeenkomt met de afmetingen van de populaire Volvo. Toyota heeft hooggespannen verwachtingen; het model gaat volgens de Japanners een ‘prominente rol’ spelen in Europa. Niet zo gek, want Toyota heeft in Nederland de nummer 1 positie in het B-suv-segment met de hybride Yaris Cross.

Wie hals rijkend uitkijkt naar een elektrische Aygo X, moeten we teleurstellen. De Urban SUV wordt het kleinste model in Toyota’s assortiment van batterij-elektrische auto’s.

Productiemodel Toyota Urban SUV in 2024

Bij de onthulling van de Urban SUV Concept benadrukt Toyota dat het productiemodel in 2024 gepresenteerd wordt. Maar of de definitieve elektrische suv ook in 2024 op de markt komt, is nog een mysterie.