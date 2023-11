De nieuwe Kia EV9 is vanaf nu beschikbaar voor private lease

De Kia EV9 is een grote elektrische suv met zeven zitplekken en daarvan bestaan er maar weinig in de autowereld. De grote zevenzitter is vanaf nu beschikbaar voor een scherp maandbedrag via onze private lease vergelijker.



Private lease is een manier van autorijden waarmee je vrijwel al je vaste kosten in één maandbedrag bundelt. Denk hierbij aan de aanschafprijs, afschrijving, verzekering en het onderhoud. Dat levert een hoop zekerheid op. De Kia EV9 private lease je via de private lease vergelijker van Auto Review.

Kia EV9 in een notendop

Specificaties:

Uitvoering: RWD (Air + Plus + Launch) AWD (Air + Plus) AWD (Launch Edition GT-Line) Vermogen (pk) 204 384 384 Koppel (Nm) 350 600 700 Aandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Vierwielaandrijving Gemiddeld verbruik (WLTP) 20,2 kWh/100 km 22,2 kWh/100 km 22,8 kWh/100 km 0-100 sprint (seconden) 9,4 6,0 5,3 Accucapaciteit (kWh) 99,8 99,8 99,8 Laadvermogen (kW) 11 11 11 Snellaadvermogen (kW) 210 210 210

De Kia EV9 is door middel van een aantal plus- en minpunten als volgt te omschrijven:



Pluspunten

+ Erg ruimtelijk; volwaardige zevenzitter

+ Indrukwekkende specificaties (grote accu, supersnel opladen)

+ Veel bagageruimte, met dank aan de frunk

Minpunten

- Door de grote afmetingen kan rijden in steden intimiderend zijn

- Vanaf de bestuurdersstoel is de overzichtelijkheid beroerd

- Veel geld voor een Kia



Kia EV9 standaarduitrusting

De Kia EV9 is momenteel beschikbaar in 5 verschillende uitvoeringen (de AWD Dual Motor Launch Edition GT-Line is als enige niet leverbaar). De instapper heet EV9 RWD Air en heeft naast achterwielaandrijving de volgende zaken standaard:

7 zitplaatsen (stoelconfiguratie: 2+3+2)

Adaptieve cruise control met stop en go functie

Parkeersensoren en camera’s voor, achter en zijde

Elektrische achterklep

19-inch lichtmetaal

LED-verlichting rondom

Meedraaiende koplampen

Kunstleren bekleding

Climate control met 2 zones

Keyless entry en start

Privacy glas achter

360-gradencamera

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

12,3-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Kia EV9 private lease

De Kia EV9 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 899,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia EV9 private lease prijzen.

Je vindt deze aanbieding in onze private lease vergelijker. Daar kun je terecht voor auto’s in alle soorten en maten en met verschillende aandrijflijnen. Je ontdekt er ook verschillende goede aanbiedingen, zoals voor de Ford Puma, Skoda Kamiq of de elektrische Mini.