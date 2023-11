Voormalig Toyota-baas is doodsbang dat de 'boring cars' terugkomen

"No more boring cars!" Met deze woorden sprak voormalig Toyota-topman Akio Toyoda jaren geleden zijn managers streng toe. Toyota-modellen moesten spannender worden, en niet alleen betrouwbaar. Dat lukte. Maar nu staat er iemand anders aan het roer en geeft Toyoda toe dat hij voortdurend bang is dat Toyota weer terugvalt in zijn oude gewoontes.

Wie jaren geleden zijn kinderen in slaap wilde brengen, zong een slaapliedje of somde alle nieuwe Toyota-modellen op. Grote kans dat je spruiten na de Yaris, de Auris en de Prius als een roos in slaap vielen. En als dat niet gebeurde, viel de genadeklap wel na de Verso. Om kort te gaan: bijna elke Toyota was een grijze muis. Uitzonderingen zoals de Land Cruiser en geinige Toyota iQ daargelaten.

Akio Toyoda gooide het roer om

Dit alles veranderde in 2009. Toen werd Akio Toyoda de hoogste baas bij Toyota. Het zat de kleinzoon van Toyota-oprichter Kiichiro Toyoda niet lekker dat Toyota vooral werd gezien als een saai merk. Dus ging het roer om. Toyota en Lexus mochten geen saaie auto's meer maken. De man hield zijn woord. In hetzelfde jaar onthulde Toyota de FT-86, een studiemodel van een sportwagen die drie jaar later als Toyota GT86 op de markt kwam.

Het bleef niet bij de GT86. De Toyota Supra keerde terug en de Toyota Yaris kreeg een anabolenkuur en kwam als gelimiteerde Yaris GRMN op de markt, met 212 pk en een topsnelheid van 230 km/h. Later volgde zelfs de Toyota GR Yaris met nog meer vermogen, namelijk 261 pk. Bovendien ging Toyota heel verdienstelijk rallyrijden én langeafstandsracen. Nondeju!

Bang dat Toyota weer een gewoon bedrijf zal worden

Maar begin dit jaar kondigde Akio Toyoda aan dat hij een stapje terug deed. Hij werd voorzitter van de raad van bestuur en gaf het stokje als opperbaas door aan Koji Sato. Dat zit hem blijkbaar nog niet helemaal lekker, getuige een bericht op motor1.com. Op de afgelopen Japan Mobility Show (waar Toyota meerdere EV's onthulde) sprak Toyoda met dealers en journalisten en maakte hij van zijn hart geen moordkuil:

“Ik ben voortdurend bang dat Toyota weer een gewoon bedrijf zal worden. En als die angst zich ook naar veel andere mensen verspreidt, zal het te laat zijn om het tij te keren. Zelfs als president van Toyota kostte het me veertien jaar om Toyota te veranderen in een spannend merk. Maar dit kan in een flits omgekeerd worden."

We snappen de angst van Toyoda wel een beetje maar zijn toch wat positiever gestemd. De nieuwe Toyota Prius is bijvoorbeeld spannender dan ooit. En ook de nieuwe Toyota C-HR kun je onmogelijk een saaie piet noemen. Verder stond de huidige baas vroeger aan het roer bij Toyota Gazoo Racing, de autosportdivisie van Toyota, en heeft hij al te kennen gegeven dat hij de terugkeer van de Toyota Celica wel ziet zitten.