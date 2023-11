Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 46 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Volvo iedereen een hoedje liet schrikken en we onze hoed afnemen voor de nieuwe Renault Twingo.





+ Top - Renault ook met Twingo in retro-sferen



Je kunt Renault natuurlijk gemakzucht verwijten, met al die retromodellen. Eerst de Renault 5, toen de Renault 4, en nu weer de Twingo. Maar de elektrische Twingo (2026) is om op te vreten en dus zijn we vergevingsgezind. Nog meer goed nieuws: Renault mikt op een prijs van 20.000 euro.



+ Top - Het is goed dat Polestar jokkebrokt



Vorig jaar onthulde Polestar de sensationele Polestar 6, waarvan maar 500 exemplaren zouden worden gebouwd. Allemaal uitverkocht, natuurlijk. Maar nu zegt Polestar plotseling dat de productie niet stopt zolang er vraag is. Een opmerkelijke draai. Heb je nog twee ton liggen? Grijp je kans!



Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

+ Top - Actieradius-college van Tesla



De actieradius van een elektrische auto is moeilijk exact te bepalen en dat zorgt nogal eens voor ontevreden klanten. Maar bekijk het eens van de andere kant en vink met Tesla de lange lijst af van factoren die de actieradius bepalen. Dan snap je dat je de technici maar beter niet kunt bellen om de range exact te voorspellen.



- Flop - Waaah, wat is dit voor Zweeds projectiel?

Wie Volvo zegt, denkt niet meteen aan een ruim vijf meter lange mpv. Maar dit gevaarte voor zeven personen staat wel degelijk op de planning. Bekomen van de schrik? Er is ook goed nieuws: de Volvo EM90 is bedoeld voor de Chinese automarkt en komt vooralsnog niet naar Europa.



- Flop - Je motor laten warmdraaien in de winter? Niet doen



De nachten worden kouder en bevroren ruiten liggen weer op de loer. Voor veel mensen is dat reden om de motor van hun auto voor vertrek stationair te laten warmdraaien. Dat is riskant en wel hierom.



- Flop - VS loopt met accuproductie 20 jaar achter op China



Niet alleen de bewoner van het Witte Huis piept en kraakt, ook de accuproductie in de Verenigde Staten is alles behalve vitaal. China is heer en meester en beschikt ook nog eens over de meeste grondstoffen. Dat is niet alleen voor de VS, maar ook voor Europa een groot probleem. Tijd om in te grijpen.