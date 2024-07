Polestar showt nu al de heetste concept car van de zomer

Nieuws

De Polestar 6 is een bloedmooie elektrische roadster met een torenhoog vermogen en een spectaculair design. Niks meer aan doen, zou je zeggen. Maar vergeleken met de nu gepresenteerde Polestar Concept BST is de Polestar 6 maar slappe hap.



Het studiemodel dat je hier ziet, heet Polestar Concept BST en schittert op het bekende Goodwood Festival of Speed 2024. Volgens CEO Thomas Ingenlath is de concept car een voorbode van wat Polestar nog allemaal in huis heeft en hoe de BST-aanpassingen hun weg kunnen vinden naar toekomstige productiemodellen.

Dicht of open

De Polestar BST wordt gepresenteerd als een roadster, maar is op de foto’s ook te zien met een dicht (metalen) dak. Het is onduidelijk of dit een metalen klapdak is, of een targa-dak. Wel duidelijk is dat de BST bredere wielkasten heeft ten opzichte van de Polestar 6. Samen met de enorme 22-inch velgen zorgt dit voor een ‘ware performance look’, aldus Polestar.

Dat de Polestar BST in de wieg is gelegd voor racen, wordt verder benadrukt door de aerodynamisch gevormde motorkap en de frontsplitter. Ook de reusachtige spoiler die in het midden van het dak is bevestigd verraadt de race-aspiraties van de EV.

Polestar BST: technische specs

De Polestar BST doet mee aan het hoogtepunt van Goodwood: de bijna twee kilometer lange heuvelklim. Hoeveel pk de BST heeft om dit klusje te klaren is onduidelijk; Polestar zegt niets over de technische specificaties.

We kunnen er echter wel vanuit gaan dat het meer dan genoeg is. De Polestar 6 heeft namelijk al een duizelingwekkend vermogen van 884 pk en 900 Nm koppel. Dat heeft-ie mede te danken aan een nieuw platform dat hij deelt met de aankomende Polestar 5. Dit platform herbergt een 800 Volt-systeem en heeft ruimte voor twee krachtige elektromotoren.

Wel of niet op de markt

Of de Polestar BST op de markt komt, zegt Polestar niet. En ook niks over een mogelijke prijs. Maar maak je geen enkele illusie: de Polestar 6 (zie foto's hierboven) die naar verwachting in 2026 leverbaar wordt, zit met een richtprijs van 200.000 dollar waarschijnlijk al lichtjaren boven je budget.