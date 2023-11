Deze elektrische auto’s laden het allersnelst

Menig automobilist ziet de beperkte actieradius en het bijbehorende tijdrovende laden nog altijd als grote nadelen van elektrische auto’s. Gelukkig kunnen EV’s steeds sneller worden opgeladen. Maar welke elektrische auto’s laden het allersnelst?



Dat zocht het Amerikaanse Edmunds uit. Het onderzoeksbureau testte maar liefst 43 elektrische auto’s op hun laadsnelheid. Deze snelheid wordt uitgedrukt in de hoeveelheid miles die je kunt rijden nadat je een theoretisch uur aan de snellader hebt gehangen. Theoretisch inderdaad, aangezien veel modellen al eerder vol zitten. En maak je geen zorgen, we rekenen de miles voor je om in kilometers.

Deze EV’s laden het snelst

De auto die van de geteste EV’s het snelst oplaadt, is de Hyundai Ioniq 6. In de achterwielaangedreven versie van de Koreaanse sedan kun je in theorie maar liefst 1397 kilometer per uur bijladen. Nummer twee op de lijst is de Kia EV6 met achterwielaandrijving met 1238 bijgeladen kilometers per uur. Ook de Porsche Taycan (1110 km), de Hyundai Ioniq 5 (1083 km) en de Mercedes-Benz EQS (954 km) behoren tot de snelst ladende EV’s.

De top 10 snelst ladende EV’s:



Model Aantal km’s per uur snelladen 1. Hyundai Ioniq 6 RWD 1397 2. Kia EV6 Wind (Plus) RWD 1238 3. Hyundai Ioniq 6 AWD 1230 4. Porsche Taycan 4S 1110 5. Kia EV6 GT Line 1091 6. Hyundai Ioniq 5 dual motor 1083 7. Mercedes-Benz EQS 450+ 954 8. Genesis Electrified G80 946 9. Porsche Taycan GTS 940 10. Tesla Model 3 Long Range 916

Opvallend is dat enkele modellen meerdere keren in de lijst staan in een andere uitvoering. Dit komt omdat deze uitvoeringen verschillende maximale laadvermogens kunnen hebben, maar ook omdat het per uitvoering kan verschillen hoe efficiënt de stroom wordt verbruikt. Als een auto zuiniger is, kan deze logischerwijs ook verder rijden na een uur laden.



Elektrische auto’s uit Zuid-Korea hebben het goed voor elkaar wat betreft laadsnelheid. Het land is 6 keer vertegenwoordigd in de top 10. Dit laat zien dat de focus van de Hyundai Motor Group (waar ook Kia en Genesis onder vallen) op de ontwikkeling van EV’s zich uitbetaald. Ook verrassend is dat we de eerste Tesla - dat vaak wordt gezien als het leidende EV-merk - pas op nummer 10 terugzien.

Deze EV's laden het langzaamst

We zien bij de langzaamste laders van de onderzochte auto’s veel Amerikaanse auto’s die hun weg (nog) niet hebben gevonden naar Nederland. De Chevrolet Bolt is met 277 bijgeladen kilometer per uur de grootste slak, maar ook de Rivian R1S (343 km) en Ford F-150 Lightning (513 km) behoren tot de groep van slome laders. Van de auto’s die we wel kennen in Nederland zijn de Ford Mustang Mach-E GT Perfomance (414 km), BMW i4 M50 (571 km), Polestar 2 Long Range Dual Motor (571 km) en Volkswagen ID.4 Pro (637 km) laagvliegers.

