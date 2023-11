Vernietigend rapport over accuproductie: VS loopt 20 jaar achter op China

Op het gebied van elektrische auto’s en de bijbehorende ontwikkelingen, lijkt China de leidende speler. In de Verenigde Staten klinken zelfs geluiden dat Amerika zo’n 10 tot 20 jaar achterloopt op het gebied van batterij-ontwikkeling.



Het tij gaat steeds meer keren in de autowereld. Waar vroeger de meeste toonaangevende merken van westerse komaf waren, hebben Aziatische merken een grote inhaalslag gemaakt. Vooral de Chinese autoproducenten eisen wereldwijd een steeds grotere rol op.

In de Verenigde Staten hebben twee senatoren aan de hand van een vernietigend rapport de noodklok geluid, zo meldt persbureau Reuters. Volgens dit rapport loopt de accu-industrie in de VS hopeloos achter de feiten aan en legt haarfijn uit waar de schoen wringt.

China heeft grondstoffen in handen

China is goed voor de productie van maar liefst 75 procent van alle accupakketten wereldwijd. De Verenigde Staten kwamen daarentegen niet verder dan een kleine 10 procent. Dit is volgens het rapport te verklaren doordat China momenteel tussen de 60 en 100 procent van de 5 cruciale grondstoffen voor accupakketten in handen heeft.

Dit betekent dat producenten uit andere landen bij China moeten aankloppen voordat ze batterijen kunnen produceren. Dit kan zeer problematisch worden wanneer het Aziatische land besluit de export van grondstoffen in te perken. Dit heeft China onlangs al gedaan met grafiet, dat een van de belangrijkste grondstoffen is om anodes in batterijen te maken.

Ingrijpen

Volgens het rapport is de situatie zorgelijk en moet er zo snel mogelijk worden ingegrepen. Zeker als de vraag naar elektrische auto’s in 2035 zoals verwacht inderdaad zeven keer groter zal zijn dan nu.

Een van de maatregelen die de Verenigde Staten momenteel inzetten tegen de dreigende Chinese dominantie van de automarkt is het verhogen van de invoerrechten. Zo komt er een importheffing op van 25 procent op Chinese auto’s, terwijl het reguliere tarief op 2,5 procent ligt.

Een andere mogelijkheid is volgens het rapport de ontwikkeling van een andere chemische samenstelling van accupakketten. Hierdoor zullen er minder grondstoffen nodig zijn die China in handen heeft, zodat de machtspositie van de Chinezen minder groot wordt.