Waarom de BYD Dolphin een heel goede private lease aanbieding is

Het Chinese BYD debuteerde in Nederland met de Atto 3, Han en Tang, en breidde onlangs het modellengamma uit met de Seal en de BYD Dolphin. Laatstgenoemde is een bijzonder scherpe deal en is sinds kort beschikbaar voor private lease via de vergelijker van Auto Review.

Met private lease ga je niet alleen voor een scherp maandtarief, je kiest vooral voor de ontzorging die het biedt. Je hoeft je namelijk niet druk te maken om vaste kosten als de verzekering, afschrijving en het onderhoud. Al deze zaken zijn namelijk al verwerkt in je maandbedrag. Daar komen alleen de stroomkosten nog bij.

Een van de auto’s die je vindt in onze vergelijker is de Dolphin. Deze volwaardige gezinsauto is volledig elektrisch en voorzien van alle moderne gemakken. De BYD Dolphin private lease je voor een scherp maandtarief via Auto Review.

BYD Dolphin in een notendop

We zetten de specificaties van de BYD Dolphin overzichtelijk op een rij en belichten een aantal plussen en minnen:



Uitvoeringen Active Boost Comfort Design Vermogen (pk) 95 177 177 204 Koppel (Nm) 180 260 310 310 Accucapaciteit (kWh) 46 46 62 62 WLTP-actieradius (km) 340 310 427 427 Laadvermogen (kW) 7 11 11 11 Snellaadvermogen (kW) 60 60 60 88

Pluspunten



+ Bijzonder rijk uitgerust vanaf basismodel (zie hieronder)

+ LFP Blade-batterij van BYD is veilig en efficiënt

+ Volwaardige elektrische C-segmenter (gezinsauto) voor scherpe prijs

Minpunten

- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

- Basismodel kan slechts 1 fase-laden met maximaal 7 kW

- Snellaadvermogen over de hele linie niet erg indrukwekkend

BYD Dolphin standaarduitrusting

Zoals benoemd is de standaarduitvoering van de BYD Dolphin al rijk uitgerust. Zo rijk dat de elektrische gezinsauto een heel goede aanbieding is. Zo krijg je standaard:

Adaptieve cruise control met stop & go functie

LED-verlichting rondom

Automatische airconditioning (climate control)



Warmtepomp

16 inch lichtmetalen velgen

Keyless entry en start

Cross Traffic-waarschuwing

360-gradencamera

Lane departure-waarschuwing

Actieve rijbaancontrole

Verkeersbordherkenning

12,8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

BYD Dolphin - Welke uitvoering moet je hebben?



Welke uitvoering van de BYD Dolphin moet je kiezen? Als je voor de scherpste prijs wilt gaan en kan leven met de actieradius van 340 kilometer en het mindere (laad)vermogen, is de Active-uitvoering al een geschikte keuze. Je profiteert hierbij al van de indrukwekkende basisuitrusting.

Als je de Boost-uitvoering leaset, beschik je over een stuk meer vermogen en laadt de Dolphin sneller op dankzij 11-kW boordlader. Wel doe je concessies wat betreft de actieradius (310 km).

Actieradiusstress is geen issue met de Dolphin Comfort, aangezien deze versie beschikt over de grotere batterij van 62 kWh. Dit accupakket zit ook in de Dolphin Design. Met deze versie krijg je ook een hoger snellaadvermogen en enkele features zoals bijvoorbeeld een schuifbaar panoramadak en privacy glass.

BYD Dolphin private lease

De BYD Dolphin is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Dolphin private lease prijzen.

Wil je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er onder andere een aanbieding voor de Ford Puma.