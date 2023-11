Wat de overheid ook besluit, met deze EV rijd je de komende jaren wegenbelastingvrij

Er heerst een hoop onzekerheid over wat er gaat gebeuren met de wegenbelasting voor elektrische auto’s. Dat maakt mensen huiverig om een EV te bestellen, maar daar heeft Peugeot iets op bedacht. Mocht er wegenbelasting worden ingevoerd, betaalt Peugeot de rekening.

Het is onduidelijk wat er precies met de wegenbelasting voor EV’s gaat gebeuren. Momenteel is het plan dat mensen met een elektrische auto vanaf 2025 een kwart gaan betalen van het tarief en vanaf 2026 de volle mep. Maar om welk tarief gaat het dan? Vermoedelijk dat van benzine-auto’s maar dat is nog niet 100 procent zeker.

En als dat wel zo is, mag je dan de kilo’s van het loodzware accupakket in mindering brengen? Zo ging het namelijk ook met de eerste hybride-auto’s; die kregen een correctie van 125 kilo. Duidelijkheid lijkt er in ieder geval voorlopig niet te komen met de verkiezingen in het vizier en de kabinetsformatie voor de boeg.

Peugeot e-208 zeker weten wegenbelastingvrij

Wie geen geduld heeft om te wachten op de overheidsplannen, vindt zekerheid bij de Peugeot-dealer. Want Peugeot garandeert dat je geen motorrijtuigbelasting hoeft te betalen tot 2028.

Hoe doet Peugeot dat, heeft het soms een glazen bol? Nee, het merk schat in dat de kosten circa 1800 euro bedragen en betaalt die uit eigen zak om jou zo ver te krijgen om een private lease-contract voor de Peugeot e-208 in e-Style-uitvoering af te sluiten. Mocht de motorrijtuigenbelasting tijdens de looptijd van je contract (48 maanden) gaan gelden, dan betaalt Peugeot dit dus voor je. Of eigenlijk worden de kosten niet doorberekend en blijf je hetzelfde maandbedrag betalen.

Tevens profiteer je met de e-208 van SEPP-subsidie. Dit geldt namelijk ook voor private lease. Het bedrag van 2950 euro wordt over 4 jaar uitgesmeerd. Dit betekent dat je maandelijks 61,46 euro op je bankrekening krijgt. In het geval van de Peugeot e-208 e-Style betaal je dan 437,54 euro per maand.



Peugeot e-208 e-Style

Financiële zekerheid is prettig, maar de Peugeot e-208 e-Style heeft ook een nadeel: met 136 pk en 50 kWh heeft-ie nog de 'oude' techniek. Wij zouden een versie nemen met de grotere batterij en de krachtiger elektromotor. Van de andere kant zit de e-Style wel goed in zijn spullen:



Een warmtepomp

Parkeerhulp voor- en achter

i-Cockpit® met analoog head-up display

7-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Bekleding van stof met kunstleer

16 inch lichtmetalen velgen

Private lease Peugeot e-208

