Hyundai gaat eigen LFP-batterij ontwikkelen om jouw volgende EV goedkoper te maken

De sleutel naar goedkope elektrische auto’s is het accupakket. Daarom gaat Hyundai de komende jaren grote investeringen doen om een eigen LFP-batterij te ontwikkelen. En behalve de lage prijs er is nog een extra voordeel.

Hyundai maakte tijdens een evenement voor aandeelhouders en investeerders bekend dat het bijna 6,8 miljard euro wil investeren in het ontwikkelen van batterijen van eigen makelij de komende 10 jaar. Deze batterijen gaan in verschillende modellen van zowel Hyundai als zustermerk Kia worden gebruikt.

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

De LFP-batterij krijgt voorrang

De investeringen moeten zorgen voor de ontwikkeling van verschillende soorten batterijen. De LFP-batterij krijgt voorrang en staat op de planning voor 2024. Een jaar later komt de eerste EV met zo'n accupakket op de markt. Hyundai is vol lof over de hogere energiedichtheid en verbeterde efficiëntie bij lage temperaturen van dit type batterij en lepelt hem in toekomstige elektrische instapmodellen en middenklassers van Hyundai en Kia.

Naast LFP-batterijen wil Hyundai zich ook richten op de ontwikkeling van lithium-ion batterijen en de veelbelovende solid-state accu’s. Wanneer deze batterijen kunnen worden ingezet maken de Zuid-Koreanen niet bekend.

Extra voordeel

Door zelf batterijen te ontwikkelen kan Hyundai niet alleen zijn elektrische auto's betaalbaar houden, het betekent ook dat de grote autoproducent minder afhankelijk wordt van China. Momenteel maakt Hyundai in sommige van zijn modellen gebruik van een accupakket van Chinese makelij. Zo zit in de Hyundai Kona Electric bijvoorbeeld een accu van Chinese batterijgigant CATL.



Alles over elektrische auto's en meer lees je in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Hyundai Kona private lease

De Hyundai Kona electric is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 514,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai Kona electric private lease prijzen.