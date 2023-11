Waarom jouw volgende EV weleens veel goedkoper kan worden

De grootste reden waarom elektrische auto’s nog altijd duurder zijn dan auto’s met een verbrandingsmotor is het accupakket. Hierin zitten kostbare grondstoffen. Maar deze zijn nu goedkoper, waardoor de prijs van EV's wel eens flink kan dalen.

Het gaat om de grondstoffen nikkel, kobalt en lithium. Vorig jaar rees de prijs van deze metalen de pan uit. Maar inmiddels is de situatie heel anders. Nikkel is 40 procent goedkoper geworden. De prijs van lithium zakte met zelfs bijna 70 procent. En ook kobalt is goedkoper dan ooit.

Dit is waarom grondstoffen goedkoper worden ...

Maar hoe kan het dat de grondstoffen ineens zoveel goedkoper zijn? Een belangrijke reden is de teruglopende vraag naar elektrische auto’s. Omdat er minder vraag is, hoeft er minder geproduceerd te worden. Hierdoor zijn minder grondstoffen nodig en dus dalen ze in prijs.

Daarbij komt dat het aanbod van nikkel, kobalt en lithium groeit vanuit landen als China, Indonesië en Congo. Vooral de Chinezen hebben - mede door steun vanuit de overheid - de productiecapaciteit van de grondstoffen flink opgeschroefd. Omdat het aanbod juist stijgt en de vraag daalt, worden de genoemde grondstoffen nog goedkoper.

… en blijven

De prijzen zijn dus flink gedaald en blijven dat ook. Dit komt volgens adviesbureau Benchmark Mineral Intelligence omdat ook in de komende jaren sprake zal zijn van een te groot aanbod. Naar verwachting wordt de vraag naar lithium en nikkel pas in 2027 of 2028 weer groter dan het aanbod. Voor kobalt verwacht men pas in 2026 weer een tekort.

Of toch niet?

Er kan echter nog roet in het eten worden gegooid door de grote producenten. De Amerikaanse bank Citigroup waarschuwt in een rapport dat Indonesië - dat goed is voor ruim de helft van het nikkelaanbod wereldwijd - naar alle waarschijnlijkheid de prijs van nikkel gaat verhogen. Ook kobalt zou weer in prijs kunnen stijgen, aangezien China minder wil aanbieden op de open markt.