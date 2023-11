Deze elektrische auto’s koopt Nederland ondanks alle onzekerheden

Nu een nieuwe elektrische auto kopen, is een gok. Want je weet niet hoe de fiscale stimulering van EV’s in de komende jaren verandert. Welke EV’s willen we zo graag hebben, dat we toch de gok wagen?

Door alle onzekerheid rondom de subsidies en vaste kosten van EV’s, daalde het aantal registraties van nieuwe personenauto’s in oktober 2023 licht. Vorige maand werden 28.362 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Dat zijn er heel iets minder dan dezelfde periode vorig jaar (28.802 stuks), een daling van 1,5 procent.

3 onzekerheden rondom EV’s

Wij snappen die afwachtende houding wel, want op elektrisch gebied komen er veranderingen aan en we weten nog niet hoe die uitpakken. Dit zijn de drie grootste onzekerheden:



1. Wegenbelasting voor EV’s

Wat gaat er nou precies gebeuren met de wegenbelasting op elektrische auto’s? Het plan is dat je vanaf 2025 een kwart gaat betalen van het tarief en vanaf 2026 de volle mep. Maar welk tarief dan? Vermoedelijk dat van benzine-auto's, maar dat is nog niet 100 procent zeker. En als dat wel zo is, mag je dan de kilo’s van het loodzware accupakket in mindering brengen? Zo ging het namelijk ook met de eerste hybride-auto’s; die werden 125 kilo ‘gematst’.

De RAI Vereniging, die de belangen van auto-importeurs behartigt, verwacht dat vooral particuliere kopers massaal gaan afhaken als deze tarieven daadwerkelijk gaan gelden: “De onduidelijkheid over en de hoogte van de auto­belastingen voor de periode na 2025 schrikt de consument af en stopt de vergroening.”

2. SEPP-subsidieregeling

Tegelijk loopt in 2025 de huidige SEPP-subsidieregeling af voor privé aangeschafte nieuwe elektrische auto’s. Dat roept ook vragen op: verdwijnt de regeling of komt er een betere regeling voor terug? Als 2950 euro subsidie niet genoeg is om Nederlanders te laten switchen, moet dat bedrag misschien wel omhoog.

3. Stroomprijs

Een onzekerheid die nu al een tijd speelt, is de stroomprijs. Lange tijd betaalde je 21 cent per kilowattuur en daarmee kon je gaan rekenen of elektrisch rijden voor jou rendabel was. Twee jaar geleden ging de prijs van stroom sky high en tegenwoordig schommelt hij redelijk constant rond de 36 cent. Maar wat gaat-ie in de komende vijf jaar doen? Er valt geen peil op te trekken.

Populairste auto’s van oktober 2023

Er speelt nog iets: een laag consumentvertrouwen. Toch waren er in oktober duizenden Nederlanders zo stoer om in een nieuwe auto te stappen.



Top 5 automodellen in oktober 2023

Kia Picanto (1019 registraties) Volvo XC40 (759 registraties) Volkswagen Polo (746 registraties) Kia Niro (706 registraties) Tesla Model Y (647 registraties)

Van deze vijf modellen is de Tesla Model Y sowieso volledig elektrisch en een aanzienlijk deel van de geregistreerde Volvo’s XC40 en Kia’s Niro zal dat ook zijn. Jammer genoeg splitsen BOVAG en RAI Vereniging de cijfers niet uit op brandstof.



Top 10 alleen elektrisch



Als we kijken naar de modellen die alleen bestaan als volledig elektrische auto, dan ziet de top 10 van oktober er als volgt uit:

Tesla Model Y (647) Tesla Model 3 (415) Volkswagen ID.4 (337) Volkswagen ID.3 (336) Skoda Enyaq (329) Audi Q4 E-Tron (303) BMW iX1 (262) BMW i4 (260) Renault Megane E-tech (249) Jeep Avenger (222)

Dat de Tesla Model Y populair is in ons land, dat weten we nu wel. De hernieuwde animo voor de Tesla Model 3 zal te danken zijn aan het nieuwe model. Op plekken drie, vier, vijf en zes staan elektrische modellen van het Volkswagen-concern. De verkopers van Audi zullen wel balen dat ze hun collega’s van Skoda en Volkswagen op taart moeten trakteren, aangezien de Q4 E-Tron het qua verkoopaantallen heeft verloren van de Enyaq en de ID.4.

BMW doet bij ons goede zaken met zijn twee goedkoopste EV’s: de iX1 en de i4. Technisch gezien is de nieuwe BMW iX2 vergelijkbaar geprijsd, maar die staat pas vanaf maart 2024 bij de dealer. Ondertussen kachelt Renault soepel door met de elektrische Megane, het model dat qua verkoopcijfers de Clio en de Captur aardig kan bijhouden. De Jeep Avenger staat op de tiende plaats en was in oktober verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van de Jeep-verkopen.