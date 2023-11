Ford verliest bakken met geld aan elektrische auto’s en schroeft investeringen terug

Sommige merken hebben veel moeite met de transitie naar elektrische auto’s. Een van die merken is Ford, dat miljarden verliest met zijn EV’s. Hierdoor schroeft het merk investeringen terug. Wat is hier aan de hand?



Ford probeert de verkoopcijfers van het derde kwartaal nog op een positieve manier te presenteren. Zo werden er in totaal 20.962 elektrische auto’s verkocht en steeg de verkoop van de Mustang Mach-E met ruim 42 procent. Het aantal geleverde EV’s steeg zelfs met 44 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.

Zoveel verliest Ford per EV

Helaas voor Ford houdt het goede nieuws daarmee op. Het merk verkoopt inderdaad meer Ford Mustang Mach-E’s en Ford F-150 Lightning's, maar verliest per verkochte EV bijna 34.000 euro. Dit resulteerde in een verlies van ruim 1,2 miljard euro voor de elektrische afdeling van Ford in het afgelopen kwartaal. Over het hele jaar wordt op een verlies van ruim 4 miljard euro gerekend.

Investeringen terugschroeven

Ford verliest dus bakken met geld aan hun elektrische auto’s. Volgens het merk zelf is dit grotendeels te wijten aan de ‘uitdagende EV-markt’. Klanten zijn simpelweg niet bereid om meer te betalen voor een EV dan voor een auto met een verbrandingsmotor, aldus Ford. Hierdoor staat er een grote druk op de prijzen van elektrische auto’s.

Dit wordt bevestigd door topman John Lawler in gesprek met Automotive News. De CFO van Ford geeft daarbij aan dat - in tegenstelling tot wat veel mensen zeggen - de EV-markt wel degelijk groeit. Dit gaat echter in een lager tempo dan verwacht. Hierdoor raakt Ford zijn EV’s niet snel genoeg kwijt en moet de productie worden teruggeschroefd.



Het gaat om ruim 11 miljard euro aan investeringen die Ford terugtrekt. Zo wordt de productie van de Ford Mustang Mach-E teruggeschaald, en wordt daarbovenop de bouw van een accufabriek in Kentucky uitgesteld.

Volgende generatie

De verliezen hebben volgens Ford geen invloed op de lancering van ‘volgende generatie’ EV’s van het merk. Hieronder vallen onder meer een zevenzitter, een grote pick-up truck en de al getoonde Ford Explorer.

Laatstgenoemde is het gevolg van een samenwerking met Volkswagen en is een kloon van de Volkswagen ID.4. Ons advies om de verkoopcijfers op te krikken is om ook de ID.2 van Volkswagen te kopiëren. Wanneer ze dit model de vermaarde Fiësta-naam geven en de prijs rond de 25.000 euro kunnen houden, zou het nog wel eens een verkooptopper kunnen worden …