Private lease aanbieding: je rijdt al vanaf 359 euro per maand in een Ford Puma

Zo ongeveer heel Nederland rijdt rond in een compacte suv. De Ford Puma is een van de populairste auto's in dat segment. Door een aanbieding uit onze private lease vergelijker is de Ford Puma al vanaf 359 euro per maand te private leasen.

Je kiest voor private lease als je zekerheid wilt. Daarmee zijn namelijk al je maandelijkse autokosten gebundeld in één bedrag. Zo zijn de afschrijving, wegenbelasting, verzekering en bovenal het onderhoud al geregeld. Alleen voor de brandstof zorg je nog zelf.

Soms kun je via Auto Review profiteren van een private lease-aanbieding. Momenteel is er een actie voor de Puma. De Ford Puma private lease je vanaf 359 euro. Daarbij profiteer je dubbel: buiten de scherpe prijs gaat het ook nog eens om een contract voor maximaal 48 maanden in plaats van de vaak gebruikelijke 72 maanden.

Wat krijg je bij deze aanbieding?

De originele Ford Puma was een compacte coupé die tussen 1998 en 2002 leverbaar was. In 2020 werd nieuw leven in de naam geblazen met de compacte suv die je hier op de foto's ziet. De Puma heeft een mild-hybride aandrijflijn die een driecilinder koppelt aan een compacte elektromotor. Dit levert een vermogen van 125 pk en 210 Nm koppel. Met gemiddeld 1 op 18,5 (5,4 l/100km WLTP) rijd je ook nog eens zuinig.

Ford Puma uitvoeringen

De standaarduitvoering heet Titanium en is rijk uitgerust. Zo krijg je bijvoorbeeld:

Cruise control

7 luidsprekers

Parkeersensoren rondom en een achteruitrijcamera

Airconditioning

Draaiverlichting/bermverlichting

Elektrische ramen

Verkeersbordenherkenning

Sfeerverlichting

Een 8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Voor meer luxes kun je terecht bij de ST-Line en ST-Line X. De ST-Line biedt bijvoorbeeld automatische airconditioning, lichtmetalen velgen en privacy glass. Bij de ST-Line X komt daar nog een Bang & Olufsen geluidssysteem, half leren bekleding, keyless entry en start, 18 inch lichtmetaal en een handsfree te bedienen achterklep bovenop.



Ford Puma private lease

De Ford Puma is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 48 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Ford Puma prijzen.

