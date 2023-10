Het houdt maar niet op: Volkswagen blijft worstelen met EV's

Het zit Volkswagen de laatste tijd niet mee. Nu is bekend geworden dat de Volkswagen Group duizenden banen wil schrappen bij zijn softwaredivisie Cariad. Dat is vervelend voor de betreffende medewerkers, maar ook voor wie zit te wachten op de nieuwe elektrische Porsche Macan en Audi Q6 E-tron.

De Porsche Macan EV en de Audi Q6 E-tron staan op het nieuwe modulaire EV-platform PPE (Premium Platform Electric) van de Volkswagen-groep. De software komt van Cariad, het in 2019 opgerichte dochterbedrijf van Volkswagen. Deze divisie loopt al langer tegen problemen aan. Deadlines worden niet gehaald en budgetten overschreden. En dus haalt Volkswagen de bezem erdoor. Alweer ...

Volgens electrek.co heeft de Volkswagen-directie een herstructureringsplan goedgekeurd waarbij 2000 medewerkers de komende twee jaar hun baan verliezen. De productie van de Porsche Macan EV (foto links) en de Audi Q6 E-tron loopt hiermee een vertraging op van 16 tot 18 weken. De nieuwe software die hierin gebruikt wordt, kom namelijk van Cariad.

Met onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle EV-ontwikkelingen:



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Volkswagen speelt liever op veilig

Het is niet de eerste keer dat de marktintroductie van de Porsche Macan EV vertraging oploopt omdat de software nog niet klaar is. En ook de Audi Q6 E-tron had al leverbaar moeten zijn, of in ieder geval bijna. Maar Volkswagen speelt liever op veilig dan weer door zo'n hel te moeten als met de eerste lichting Volkswagen ID.3 modellen. Veel eigenaren werden gek van alle softwareproblemen waarmee hun EV te maken had.

Ook het veelbelovende SSP-platform (Scalable Systems Platform) van de Volkswagen-groep is uitgesteld. Dit is goedkoper om te maken en moet het huidige MEB-platform (van onder meer de Skoda Enyaq en de Audi Q4 E-tron) op termijn vervangen.

Tip De nieuwe Fiat 500 Ontdek de stad in stijl. Stap vanaf €359,- per maand in de 100% elektrische Fiat 500 en profiteer nog van €2950,- overheidssubsidie.

Hoop in bange dagen

Er gloort een beetje hoop voor de medewerkers van wie de banen op de tocht staan: de vakbonden moeten het herstructureringsplan nog officieel goedkeuren. Maar voor hun collega's in de fabrieken waar de EV's van Volkswagen van de band lopen, bood ook dat geen uitkomst: