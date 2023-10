Toyota-baas krijgt gelijk: EV's brengen Toyota nu alleen maar ellende

De voormalige topman van Toyota, Akio Toyoda, roept al jaren dat EV's niet de enige oplossing zijn voor een klimaatneutrale auto-industrie. Dat levert hem veel commentaar op, maar nu trekt Toyota toch aan het kortste eind.

Toyota moest eerst niets hebben van EV's. Want: te duur en te beperkt. Terwijl andere merken miljoenen investeerden, zette Toyota vooral in op hybrideauto's en plug-in hybrideauto's. Nu blijkt dat Toyota het gelijk aan zijn zijde heeft, in ieder geval in Amerika. Steeds minder Amerikanen zitten om een EV te springen. Met als gevolg dat andere merken hun elektrische auto's nauwelijks kwijt kunnen:



Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Beter investeren in hybride

Volgens de Wall Street Journal heeft Akio Toyoda gezegd dat automerken net als Toyota beter in hybride- en plug-in hybrideauto's hadden kunnen investeren dan alleen in EV's. Dat deed hij als hoofd van de Japan Automobile Manufacturers Association. Volgens de kleinzoon van Toyota-oprichter Kiichiro Toyoda begint de auto-industrie zich te realiseren dat EV's niet de heilige graal zijn om klimaatneutraal te worden.

"De auto-industrie moet maken wat consumenten gelukkig maakt. Als dit alleen op basis van idealen gebeurt, dan zijn het de gewone gebruikers die hieronder zullen lijden.”

GM stelt uit

Waar andere merken investeerden in de ontwikkeling van elektrische pick-ups, is de Toyota Tundra een hybride-pick-up. En ook de grote suv Toyota Sequoia is een hybride-auto. Dat pakt in Amerika goed uit voor Toyota. General Motors heeft volgens Jalopnik.com al aangegeven de opening van een fabriek in Michigan voor de productie van zijn elektrische pick-ups uit te stellen. En Ford overweegt een shift te schrappen in zijn fabriek waar de elektrische Ford F-150 Lightning van de band rolt. Ellende waaraan Toyota weet te ontsnappen.

Dichter bij huis vind je ook voorbeelden. Fiat raakt zijn elektrische 500e aan de straatstenen niet kwijt en ook Volkswagen zit met tegenvallende EV-verkopen in zijn maag.

Toyota Prius populair

Ondertussen kan Toyota de vraag naar zijn hybridemodellen in Amerika nauwelijks aan. De Wall Street Journal berichtte eerder dat de nieuwe Toyota Prius (een plug-in hybrideauto) nog geen week bij de dealer staat en dan al verkocht is. De elektrische Toyota Bz4X logeert hier zomaar twee maanden of meer voordat hij een nieuwe eigenaar vindt.

Ondertussen werkt Toyota stilletjes wel degelijk aan meer EV's. Die moeten goedkoper worden en een grotere actieradius hebben dankzij speciale batterijen: