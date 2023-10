Dit piepkleine busje van Toyota is niet zo dom als hij eruitziet

De elektrische Toyota Kayoibako lijkt wel een rijdende container. En voor een bus is hij piepklein. Het maffe busje is bedoeld om in een zo klein mogelijke ruimte zoveel mogelijk mensen en spullen te proppen. Maar de kans is klein dat we hem binnenkort in Nederland en België zien rijden.



Op de Japan Mobility Show , voorheen Tokyo Motor Show, laten Japanse merken altijd zien dat ze gevoel voor humor hebben. Neem deze Toyota Kayoibako. Hij ziet eruit als een rijdende container en dat is niet voor niets, want dat was precies de inspiratiebron voor de ontwerpers. De Kayoibako is een busje dat je heel makkelijk kunt ombouwen voor verschillende doeleinden. Zo kan hij mensen vervoeren, maar kun je hem ook gebruiken als mobiele winkel. Of zelfs als camper. Uiteraard is de Kayoibako elektrisch.



Het busje kan bovendien stroom terugleveren aan het elektricitetsnetwerk. Daarbij wordt de hoeveelheid stroom precies afgestemd op vraag en aanbod. 's Avonds kan hij, als overal de wasmachines en vaatwassers draaien, zijn stroom aan het net geven. Waarna zijn batterij 's nachts weer kan worden opgeladen. Laat het maar aan Japanners over om te zorgen dat dit - mocht de Kayoibako ooit in productie gaan - allemaal vlekkeloos werkt.

Wielbasis van een Mercedes C-klasse

De raison d'être van de Toyota Kayoibako is de last mile delivery. Die term wordt vaak gebruikt voor de laatste kilometers die je aflegt op weg naar je werk, of om een pakketje te bezorgen. Automerken werken samen met ministeries en stadsbesturen aan manieren om minder auto's in de stad te laten rijden. Het Toyota-busje kan in de spits als pendelbus dienen om mensen naar kantoor te rijden, en vervolgens (na een interieurverbouwing) worden gebruikt om pakketten te bezorgen.



Typisch Japans is dat elke millimeter van het Toyota-busje slim wordt benut. De Kayoibako is nog geen vier meter lang (ter vergelijking: een Opel Corsa meet 4,06 m). Maar de afstand tussen de wielen is zo groot mogelijk gehouden. Daardoor is de wielbasis met 2,8 meter relatief enorm. Om het in perspectief te zien: een Mercedes C-klasse heeft ook een wielbasis van ruim 2,8 meter.



Gaat de Toyota Kayoibako in productie?



Het zou kunnen, maar het gaat waarschijnlijk nog wel even duren voordat we dit soort malle autootjes door de Nederlandse steden zien rijden. Automerken zetten ze vooral in om te kijken of het concept werkt. Ook andere merken werken aan slimme busjes. Zo liet Renault al in 2019 de rode Renault EZ-Flex zien, een ideale nieuwe auto voor Pieter Post. Die had een actieradius van 100 kilometer, was 4,5 meter lang en had een ultrakorte draaicirkel van maar 3,86 meter. Een net zo grote hatchback komt al gauw op ruim het dubbele uit.



Renault bouwde maar twaalf rode Pieter Post-busjes, waarin gegevens werden verzameld over de locatie van het voertuig, de kilometerstand, het bereik, de snelheid, het aantal stops en meer. De Toyota Kayoibako wordt vermoedelijk ook op die manier ingezet.