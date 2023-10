De Honda e is dood, leve de Honda Sustaina C

De Honda e werd in 2019 door iedereen dolenthousiast begroet. Totdat duidelijk werd hoe hoog de prijs was en hoe klein de actieradius. Maar binnenkort valt het doek alweer voor de guitige EV. Honda zou zich gaan concentreren op elektrische SUV's. En nu is er ineens de Honda Sustaina C ...



We hadden de Honda e graag meer succes gewenst. Want hij ziet er vanbinnen en vanbuiten niet alleen leuk uit, hij rijdt ook nog eens heel lekker. Maar zoals bijna alle Honda's van de afgelopen jaren, is hij erg duur. En als je voor dat vele geld ook nog eens een zeer beperkte actieradius krijgt, wordt het een moeilijk verhaal. Officieel zou hij zijn inzittenden 222 kilometer ver brengen, maar in de praktijk is dat duidelijk minder.



Verkoopcijfer Honda e

Honda benadrukte dat de gemiddelde Europeaan maar 30 tot 40 kilometer per rit maakt, en dat de actieradius dus helemaal niet zo groot hoeft te zijn. Terugkijkend op de afgelopen drie, vier jaar waren slechts zo'n 170 Nederlanders gevoelig voor dit slappe excuus - ondanks de vraagprijs van zo'n 40.000 euro die Honda voor de e hanteerde. Internationaal wist de Honda e evenmin potten te breken.

Komt de Honda Sustaina C écht? Volg onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Geen plug-in hybride Honda e, maar elektrische suv's

De eveneens leuke, elektrische Mazda MX-30 wordt ook al geplaagd door een beperkt bereik. Mazda tackelt dat probleem nu door er een plug-in hybride-versie van te bouwen. Honda kiest niet voor tussenoplossingen en kondigde in juli 2023 aan dat de stekker uit de kekke Honda e gaat.

Het officiële argument is dat de markt nu eenmaal om elektrische suv's vraagt en niet op compacte elektrische auto's zit te wachten. De Honda e:Ny1 is de eerste poging van het merk in die richting. En omdat Honda zich nu vooral op suv's ging storten, zou de Honda e - een traditionele compacte hatchback - geen opvolger krijgen.

Honda Sustaina C lijkt opvolger Honda e

Maar wat schetst onze verbazing? Op de Japan Mobility Show die eind oktober 2023 wordt gehouden, toont Honda de driedeurs Sustaina C. Ook dit is een elektrische auto, maar dan nog een stukje kleiner dan de Honda e. Uiterlijk vertoont de Sustaina C best wat overeenkomsten met de Honda e. Daarnaast herkennen we designelementen van de allereerste Honda Jazz, een compacte driedeurs hatchback uit de jaren 80.

Ook Honda móét een betaalbare compacte EV hebben



Over de techniek van de Honda Sustaina C is nog niets bekendgemaakt. Het is dan ook nog slechts een studiemodel. Maar ach, zo begon de Honda e ook ... Sowieso moet Honda eigenlijk wel een compacte EV in zijn gamma opnemen. Anders is het merk kansloos op de Japanse thuismarkt. Vooral in grote steden heerst daar een rigoureus belasting- en parkeerregime, waarmee grotere auto's worden geweerd.

Bovendien zien we bij veel andere merken een steeds verdere 'democratisering' van de elektrische auto's: er komen steeds meer goedkope modellen. Mét een acceptabele actieradius. Denk aan de onlangs gepresenteerde Citroën eC3 en de aangekondigde Volkswagen ID.2.

Tip De nieuwe Fiat 500 Ontdek de stad in stijl. Stap vanaf €359,- per maand in de 100% elektrische Fiat 500 en profiteer nog van €2950,- overheidssubsidie.

Niet te vroeg juichen over compacte elektrische Honda

Maar laten we niet te vroeg juichen. Want hoewel we verwachten dat er heus een productieversie komt van de Honda Sustaina C, is het nog maar de vraag of die ook Europa bereikt. Op de Japan Mobility Show (voorheen bekend als de Tokyo Motor Show) staan doorgaans vooral auto's die bedoeld zijn voor Aziatische landen.

En als Honda de Sustaina C in Europa tot een succes wil maken, zal-ie een stuk goedkoper moeten worden óf een veel grotere actieradius moeten krijgen dan de Honda e. Het liefst allebei ...