Zo wist Citroën de prijs van de ë-C3 onder de 25.000 euro te houden (en het kan nóg goedkoper)

Met de eerste EV voor minder dan 25.000 euro en een actieradius van meer dan 300 kilometer, zet Citroën andere volumemerken een hak. Maar hoe heeft Citroën het voor elkaar gekregen de Citroën ë-C3 zo'n aantrekkelijke prijs te geven? We ontrafelen dit aan de hand van 6 bespaartips.

1: kostenefficiënt EV-platform

Een geheim is er niet, zegt CEO Thierry Koskas tijdens de onthulling van de Citroën ë-C3 nabij Parijs. "De auto staat op het nieuwe Smart Car Platform. Dat is speciaal voor een EV ontwikkeld en buitengewoon kostenefficiënt. Verder hebben we heel nauwkeurig gekeken naar alle aspecten van het productieproces en deze waar mogelijk geoptimaliseerd. Het resultaat is dat de ë-C3 25 procent sneller geproduceerd kan worden dan zijn voorganger (de huidige Citroën C3 met verbrandingsmotor, red.)."

Citroën heeft verder zijn toeleveranciers onder de loep genomen en sommige ingewisseld voor nieuwe, die efficiënter werken. Ten slotte werkten de verschillende afdelingen, zoals design en engineering, van meet af aan samen aan de auto waarbij de workflow geoptimaliseerd werd. De ë-C3 wordt gebouwd in Slowakije en ook dat zal een gunstig effect op de prijs hebben gehad.

Overigens is het platform ook geschikt voor verbrandingsmotoren. Koskas vertelde dat deze 'in heel Europa' op de markt komen, dus ook in Nederland. Vandaar dat Citroën het ook consequent heeft over de vierde generatie Citroën C3 en niet over de eerste generatie van een nieuw EV-model. Koskas zegt geen haast met deze verbrandingsmotoren te hebben zolang de huidige C3 leverbaar is.

2: kleine accu

Het batterijpakket van 44 kW is niet heel groot. Dat is bijvoorbeeld kleiner dan de batterij van 51 kW van de Opel Corsa Electric. Die zit net als de Citroën ë-C3 in het B-segment, maar kost zomaar 10 mille meer. De actieradius is dan wel groter, maar Citroën benadrukt dat 90 procent van de automobilisten dagelijks niet meer dan 80 kilometer rijdt en dat 320 kilometer dus toereikend is.

3: een sleutelgat

Zo karig als de aloude Citroën 2CV is de ë-C3 gelukkig niet, maar in het interieur kun je zien dat er hier en daar geld bespaard is. Zo heeft de Citroën ë-C3 een sleutelgat naast het stuur en geen startknop. Waar zie je dat nou nog? En de elektrische raambediening is ondergebracht in de armsteun van het portier; dat is goedkoper om te produceren dan een apart paneeltje. Storend is dit overigens niet.



4: geen instrumentarium

Ook een instrumentarium zoals we dat van de meeste B-segmentauto's kennen, ontbreekt. Het dashboard is juist zo eenvoudig mogelijk gehouden en bestaat als het ware uit één langgerekt deel. Ook dat is goedkoper om te produceren dan een dashboard en een los instrumentarium. Dat laatste heeft plaatsgemaakt voor een head-up display. Dat projecteert de belangrijkste rijgegevens op een slank, glimmend zwart paneel dat onderdeel van het dashboard is en zich boven het stuur en onder de voorruit bevindt.

5: altijd je smartphone mee

Ook een uitgebreid infotainmentsysteem met de nieuwste software tref je niet in de ë-C3 aan. In plaats hiervan zet je je smartphone in de daarvoor bestemde houder en gebruik je die om te bellen, muziek te luisteren en te navigeren. Dit gebeurt via een speciale app. Daar is niks mis mee, want steeds meer automobilisten ergeren zich aan het infotainment van hun auto en gebruiken sowieso liever hun eigen smartphone:

Voor wie dit allemaal toch een beetje te krenterig vindt, levert Citroën de ë-C3 ook met een centraal 10,25 inch aanraakscherm met draadloos Apple CarPlay en Android Auto. Ook in dit geval gebruik je dus je smartphone. Het grote voordeel is dat de bediening nu via het grote display gaat. Een eigen navigatiesysteem heeft de auto dus niet.

6: geen keuzestress

Nu we toch bij de uitrusting zijn aanbeland: er valt te kiezen uit slechts twee uitvoeringen, 'You' en 'Max'. Dat is goedkoper dan wanneer je tien uitvoeringen op de markt brengt die ook nog eens zijn uit te breiden met honderd verschillende optiepakketten. Bedenk alleen maar aan wat je bespaart op de online car configurator. Die hoeft niet heel uitgebreid te zijn. Hetzelfde trucje past ook Fiat bij de Fiat 600e toe; die EV is er ook in slechts twee smaken, de 600e en de 600e RED.

Citroën ë-C3 is vooralsnog uniek

Een vanafprijs van 24.290 euro; dat doet nog vrijwel geen ander merk de Citroën ë-C3 na. Dat beaamt ook de CEO van Citroën: "De Dacia Spring is duidelijk een ander, lager segment. Sommige Chinese merken komen in de buurt maar nee, een echte concurrent kent de ë-C3 nog niet", aldus Koskas. "De goedkope EV in dit segment bestond simpelweg nog niet. De ë-C3 is de EV voor het grote volk, net als de Citroën 2CV dat in zijn tijd was voor wie voor het eerst een auto wilde kopen. Een kleinere EV komt er voorlopig niet. Het prijsverschil zou zo klein zijn dat mensen toch voor de ruimere auto kiezen."

Wat wel in de pijplijn zit, is een nog goedkopere Citroën ë-C3 met een actieradius van 200 kilometer. Die zit onder de magische grens van 20.000 euro en gaat op de cent af 19.990 euro kosten.