Eerste EV van 25.000 euro is hier! Citroën ë-C3 (2024) is Volkswagen en Renault te snel af

De goedkope elektrische auto van 25.000 euro of minder is door verschillende merken aangekondigd, waaronder Volkswagen en Renault. Het is echter Citroën dat in zijn vuistje lacht. Dit is de nieuwe Citroën ë-C3, de eerste goedkope elektrische auto in het B-segment.

De nieuwe Citroën ë-C3 is leverbaar vanaf 24.290 euro. Dat is nog exclusief de aanschafsubsidie van 2950 euro die ook in 2024 van toepassing is, het jaar waarin de nieuwe elektrische C3 bij de dealer staat (tweede kwartaal). Trek je die er nog vanaf, dan betaal je 21.340 euro voor de nieuwe Citroën ë-C3.

En daarmee hebben Volkswagen en Renault, maar ook Tesla het nakijken. Ook deze merken komen met een betaalbare elektrische auto (respectievelijk de Volkswagen ID.2, de Renault 5 en de Tesla Model 2), maar daarvan zijn de productieversies nog niet officieel onthuld.



Citroën ë-C3 actieradius

Ook de Dacia Spring is een goedkope elektrische auto, maar dat is echt een budgetmodel in een kleiner segment. De Citroën ë-C3 belooft veel leuker te worden. Bovendien is de actieradius met 320 kilometer (WLTP) een stuk serieuzer dan die van de Dacia (230 km).

Al komt er later ook een ë-C3 met een kleinere actieradius. Die bedraagt om en nabij de 200 kilometer. Die instapversie komt in 2025 op de markt voor een vanafprijs van 19.990 euro. Dat zou dan de goedkoopste elektrische auto zijn, mits er voor die tijd geen andere kapers op de kust zijn.

De Citroën ë-C3 is uitgerust met een accupakket van 44 kWh en kan snelladen met 100 kW. Wie dit doet, kan na 26 minuten weer de weg op (20-80 procent). AC-laden met 7 kW neemt 4 uur en 10 minuten in beslag. Het vermogen van de elektromotor bedraagt 113 pk. De laadpoort zit linksachter en dat is geen ideale plek voor wie netjes aan de rechterkant van de weg parkeert.



Nieuw Citroën-logo

Het design van de Citroën ë-C3 is even wennen. Hij is absoluut leuk om te zien, maar als het nieuwe Citroën-logo er niet op zou zitten, zou het zomaar een auto van een ander merk kunnen zijn. We zien er een beetje Jeep Avenger en Volkswagen T-Cross in, en als je snel kijkt ook de Dacia Spring. Wen er maar aan, want de ë-C3 weerspiegelt de nieuwe designtaal van Citroën.

Het interieur is uitgerust met een 10,25-inch aanraakscherm en een nieuw head-up display dat de plaats inneemt van het traditionele instrumentarium en de rijgegevens op een zwart paneel projecteert.

Hogere zitpositie

De Citroën ë-C3 is langer (19 mm) en breder (6 mm) dan de huidige C3. Maar hij is vooral hoger, 1,57 m versus 1,47 m. Citroën belooft meer hoofdruimte en een hogere zitpositie dan in de C3. De knieruimte op de achterbank moet de beste in zijn klasse zijn en 20 mm meer dan gemiddeld in het segment. De bagageruimte bedraagt 310 liter. Dat is 10 liter meer dan de Dacia Spring heeft.

'Kussens' voor extra comfort

Het design mag dan niet des Citroëns zijn, de rijeigenschappen beloven dit wel te worden. Citroën rust zijn nieuwe EV standaard uit met Citroën Advanced Comfort Suspension. Hierbij is de wielophanging voorzien van zogeheten progressive hydraulic cushions die het gevoel geven alsof je over de weg zweeft, aldus Citroën.



Ook met verbrandingsmotor?

Wie de interieurfoto goed bekijkt, ziet trouwens een traditioneel contactslot bij het stuurwiel. Een duidelijke hint dat er ook versies met een verbrandingsmotor op komst zijn. De ë-C3 staat op het nieuwe Smart Car-platform van Stellantis dat volgens de persinformatie flexibel genoeg is voor de montage van verbrandingsmotoren. Of die vervolgens naar Nederland komen, is een tweede.