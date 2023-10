Column - Waarom je nu beter allseasons kunt kopen dan winterbanden

Het is bijna half oktober. Tot een paar jaar geleden werden we rond deze tijd doodgegooid met de radiocommercials over de ‘bandenwisselweken’. Met de oproep om de zomerbanden van onze auto te verruilen voor winterbanden. Die flauwekul lijkt over en dat is maar goed ook.



Toegegeven: vier jaar terug had ik ook een setje extra wielen in de schuur liggen. Net als veel landgenoten, had ik me laten aanpraten dat winterbanden vanaf 7 graden Celsius veiliger zijn dan zomerbanden.

Ik werkte ook toen al ruim 70 kilometer van mijn woonplaats en thuiswerken was nog geen optie. Daarom kon ik niet het risico nemen om bij plotseling invallend winterweer te stranden of van de weg te glibberen.



Winterbanden in Nederland zelden nodig



En dus reed ik braaf vanaf eind oktober tot eind april op wintersloffen. Maar toen ik na dat eerste seizoen op een rijtje zette hoeveel dagen het nu had geijzeld, gesneeuwd of streng gevroren, kwam ik niet verder dan de vingers van één hand.

Het jaar daarop liet ik de winterwielen in de schuur liggen tot het moment dat er een meerdaagse periode van winterweer werd aangekondigd. Vervolgens voelde ik me een paar dagen de koning te rijk op mijn winterrubber, om er daarna nog maandenlang zonder enige noodzaak op door te rijden …



Als je je dan ook nog een beetje gaat verdiepen in bandentests van Auto Zeitung, AutoBild, ADAC, ANWB en anderen, blijkt de toegevoegde waarde van winterbanden in een land als Nederland eigenlijk nihil.

Zomerbanden vaak veiliger



Zo zijn de rij- en remeigenschappen van goede zomerbanden op droog en nat wegdek beter dan van de meeste winterbanden, óók als de temperatuur 7 graden Celsius of lager is.

Het komt erop neer dat de zachtere rubbersamenstelling en het speciale profiel van winterbanden hun nut alleen maar bewijzen op sneeuw, ijs en bij temperaturen onder nul. De term ‘winterbanden’ is dan ook eigenlijk misleidend: ‘sneeuwbanden’ dekt de lading beter.

Daar komt nog bij dat veel automobilisten uit financiële overwegingen tot diep in de zomer op winterbanden blijven doorrijden. En als winterbanden ergens níét voor bedoeld zijn, is het voor zomergebruik. Ze slijten meer, wat voor extra fijnstof zorgt, het rijgedrag wordt instabieler en de remweg langer. Zo rijd je in de zomer dus onveiliger, vanwege de illusie dat je in de winter beter af was met winterbanden.



All season banden als ideaal compromis



Bijna vier jaar geleden kocht ik in januari een auto van een ander merk dan ik had. Ik besloot de al twee winters ongebruikte winterset van mijn oude auto te verkopen en een set nieuwe allseasons (vierseizoenenbanden) onder mijn ‘nieuwe’ auto te laten monteren. Ik kom ’s winters immers weleens in Duitsland en daar moet je bij winterse omstandigheden nu eenmaal banden hebben die daarvoor goedgekeurd zijn.

Je herkent ze aan de letters M+S en het sneeuwkristalsymbool (officieel: het three peak mountain-symbool) op de wang. Dit vind je uiteraard ook op goede vierseizoenenbanden – alleen de letters M+S (mud & snow) zijn volgens de regels in onder meer Duitsland onvoldoende.



Vierseizoenenband op sneeuw



Ik ging voor een premiummerk dat meerdere tests had gewonnen. Gezien de internationale testresultaten was het een uitstekend compromis. Op sneeuw deed deze vierseizoenenband het bijna net zo goed als de referentie-winterband en op nat wegdek was-ie veiliger dan de referentie-zomerband.

Alleen op droog wegdek liet de zomerband onder extreme omstandigheden een beter rijgedrag en een kortere remweg zien. En dan hebben we het over een premiumzomerband en niet over de goedkope Chinese rommel waar helaas nog heel veel mensen mee rijden.

Geluksmomentjes op all season banden



Van de 70.000 kilometer die ik op mijn eerste set allseasons heb gereden, liepen er misschien een tiental over besneeuwd of ijzig wegdek. Dat was gedurende een paar winterse dagen, waarop de gemeente ervoor had gekozen om in mijn woonwijk geen zout te strooien.

Ook reed ik één keer enkele tientallen meters over de spekgladde parkeerplaats van een Duits hotel. Op die kleine geluksmomentjes kon ik probleemloos wegrijden, terwijl automobilisten op zomerbanden daar nogal wat moeite mee hadden.



Sinds kort staat mijn auto op zijn tweede set vierseizoenenbanden. Wederom koos ik voor een testwinnaar en ik weet me de komende winter én zomer verzekerd van veilig autoschoeisel. Zonder dat ik hoef te investeren in een extra set wielen of bandenopslag. Ik loop immers ook niet het hele jaar op sneeuwschoenen of teenslippers.



Conclusie: voor mij geen winterbanden meer



Ook is het best relaxed dat ik in de winter niet continu de weersverwachting in de gaten hoef te houden. Nooit meer van die gehaaste wielenwissels voor de deur, terwijl de opkomende winterkou in mijn oren bijt. Nee, winterbanden hoeven voor mij echt niet meer. In Nederland zijn ze bijna altijd overbodig - zeker met de huidige klimaatverandering in het achterhoofd. Tijdens een zeldzame vaderlandse sneeuwbui of een buitenlandse wintersportvakantie biedt een goede allseasonband van een gerenommeerd merk meer dan genoeg veiligheidsreserves.