Nieuwe elektrische BMW iX2 mikt op Tesla Model Y maar heeft een groot probleem

Binnenkort moet de BMW X2 plaatsmaken voor zijn opvolger. BMW geeft de nieuwe X2 de looks van een X6, en mikt met de elektrische iX2 op de Tesla Model Y. Maar daarbij stuit het Duitse merk wel op een probleem.



Ben je een fan van de BMW X2, en vind je de BMW X6 spuuglelijk? Dan hebben we slecht nieuws voor je. De nieuwe BMW X2 die in 2024 bij de Nederlandse en Belgische dealers staat, lijkt nogal sterk op zijn grote broer. Dat betekent dat BMW afscheid neemt van het hatchback-achtige design van het huidige model en de kant van de suv-coupé opgaat. Al spreekt BMW zelf liever van een SAC, oftwewel Sports Activity Coupé.

Het andere belangrijkste nieuws van de volgende BMW X2, is dat er voorlopig geen plug-in hybride-versie komt, maar wel een volledig elektrische. Deze gaat - niet geheel verrassend - BMW iX2 heten.

Nieuwe BMW X2 (2024) in alle richtingen gegroeid



De nieuwe BMW X2 wordt ruim 19 centimeter langer dan zijn voorganger en meet 4,55 meter in de lengte. De breedte nam met ruim 2 centimeter toe en bedraagt nu afgerond 1,85 meter. En waar we zien dat veel nieuwe crossovers en suv's lager worden dan het oude model, bewandelt BMW de tegengestelde richting. En niet zo'n beetje ook: de nieuwe X2 steekt 6,4 centimeter verder de lucht in dan het huidige model.



Samen met de grotere wielbasis levert de groei van de buitenkant meer ruimte op voor de inzittenden en de bagage. De kofferbak slikt 560 tot 1.470 liter, globaal 90 liter meer dan je nu kwijt kunt in de X2. Tenminste, in de BMW X2 met verbrandingsmotor. De BMW iX2 biedt 525 tot 1.400 liter bagageruimte.

Hoe groot is de grille van de nieuwe X2?



Bij elke nieuwe BMW zijn we weer benieuwd naar de nierengrille. Hoe groot wordt-ie dit keer? Nou, ook bij de nieuwe X2 heeft BMW niet op een vierkante centimeter gekeken; de nieren zijn weer fors uitgevallen. Vooral in de breedte dan; de hoge exemplaren blijven voorlopig gereserveerd voor de BMW iX en BMW 4-serie. Daar staat tegenover dat de X2 wel een gigantische ondergrille heeft. Alsof de nieren in de lachspiegel hebben gekeken.



De achterbumper is al even subtiel, met aan de onderkant een (nep)diffusor, al dan niet voorzien van flinke uitlaatpijpen. Gezien de conceptcar Neue Klasse hadden we gehoopt op een smaakvol, minimalistisch design, maar vooralsnog is daar geen sprake van.

In het interieur van de nieuwe BMW X2 komen we weinig verrassingen tegen. We zien het Curved Display, gecombineerd met de ‘zwevende’ centrale armsteun met geïntegreerd bedieningspaneel. Die kennen we ook van andere verse BMW's.



Elektrische BMW iX2 vs. Tesla Model Y



Gaan we naar de techniek. BMW levert de nieuwe suv coupé vanaf het begin met een volledig elektrische aandrijflijn. Daarvan heeft het accupakket een capaciteit van 64,8 kWh. De elektrische BMW iX2 xDrive30 gaat 59.350 euro kosten en beschikt over twee elektromotoren – een op de vooras en een op de achteras.



Dan verwacht je een vermogen à la de tweemotorige Tesla Model Y. Want dat is natuurlijk de auto waar BMW met de iX2 op mikt. Maar helaas: het systeemvermogen van de iX2 xDrive30 moet het doen met 'slechts' 313 pk.



150 pk minder dan Tesla Model Y



Dat zijn er 150 minder dan die van de Tesla Model Y Performance (463 pk). En toch is die dikste Model Y maar 1643 euro duurder. Het instapmodel van de Model Y, de Rear Wheel Drive (347 pk) met een accupakket van 57,5 kWh is er vanaf 47.993 euro. Voor 54.993 euro heb je de Tesla Model Y met 75 kWh en 352 pk. Die duiken dus allebei behoorlijk onder de prijs van de iX2. Voilà, het probleem voor de BMW iX2. Want niet voor niets behoort de Tesla Model Y tot de bestverkochte auto's ter wereld.

Overigens is de iX2 ook met een vermogen van 313 pk gewoon een vlotte jongen. De honderdsprint verloopt in 5,6 seconden en dankzij de topsnelheid van 180 km/h zit je op de autobahn niet continu met het koude zweet achter het stuur. Of het moet zijn vanwege de alras krimpende actieradius ...

Verbrandingsmotoren BMW X2



Wat de topsnelheid betreft moet de elektrische BMW X2 zijn meerdere erkennen in het instapmodel van de X2-range. De mild hybride X2 sDrive20i is ondanks zijn 1,5-liter driecilindertje in staat tot een maximumsnelheid van 213 km/h. Dat is mede te danken aan de assistentie van een geïntegreerde elektromotor (19 pk), die het systeemvermogen samen met de 1.5 op 170 pk brengt.



De sprint tot 100 km/h neemt 8,3 seconden in beslag. Dankzij de standaard zeventraps automaat hoeft de bestuurder daarbij alleen maar zijn rechtervoet te bewegen. De vanafprijs van de X2 in de speciale Launch Edition bedraagt 52.340 euro



Hoewel dieselmotoren steeds meer tot een bijrol veroordeeld zijn, komen er ook van de nieuwe BMW X2 een paar dieselversies. De X2 sDrive18d met 150 pk neemt de aftrap voor zijn rekening, daarna volgt waarschijnlijk een vierwielaangedreven mild hybride xDrive23d (211 pk).



Sportiefste benzine-X2 krijgt voorlopig 300 pk



Voor de liefhebbers met benzine in het bloed is - om te beginnen - de sportieve X2 M35i xDrive waarschijnlijk de meest verleidelijke optie. Diens 2,0-liter viercilinder turbomotor levert een vermogen van 300 pk, waarmee hij net iets sneller naar de 100 km/h knalt dan de iX2: 5,4 seconden. Het adaptieve M-onderstel en de vierwielaandrijving staan borg voor rijeigenschappen die meer dan BMW-waardig zijn.



De nieuwe BMW X2 staat zoals gezegd vanaf maart 2024 bij de dealer. Wie schrikt van de prijzen van de elektrische versie, kan natuurlijk ook meteen een Tesla Model Y bestellen ...