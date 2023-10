Zo zuinig is de nieuwe Toyota Prius met een lege batterij

Hoe fanatiek je ook stekkert, op lange ritten raakt het accupakket van de Toyota Prius (2023) een keer leeg en dan schakelt de plug-in hybride over op benzine. Hoe zuinig is de Prius dan nog?

De EV-range van de Toyota Prius hebben we al getest. Het hangt helemaal af van je snelheid. Met een volle batterij kom je in de stad 98 kilometer ver, op de snelweg (100 km/h) bedraagt de elektrische actieradius 60 kilometer.

Toyota vermeldt in de folder een EV-range van 72 kilometer voor de Prius met grote 19-inch wielen waarin wij rijden. Het basismodel met 17 inch komt volgens Toyota zelfs 86 kilometer op een acculading stroom.

Benzine-verbruik Toyota Prius: 1 op 21,7

De logische vervolgvraag na het testen van de EV-range luidt: wat is het benzineverbruik met een lege batterij? Dat testen wij door met een lege batterij de snelweg op te draaien en onze vaste testrit op 100 km/h te rijden. Het is goed om te weten dat je de batterij niet helemaal leeg kunt maken, de Prius bewaart genoeg stroom om als gewone hybride te blijven fungeren.

Wij meten een gemiddeld benzineverbruik van 4,6 l/100 km of 1 op 21,7 voor de Toyota Prius. Dat is een normaal verbruik voor een hybride auto. De brandstoftank is 40 liter groot, dus na het leegrijden van de batterij kun je nog ruim 800 kilometer op benzine afleggen.

Belachelijk verbruik plug-in hybrides

Zoals alle plug-in hybrides heeft de Prius een belachelijk laag officieel verbruik. Toyota spreekt zelf van een gecombineerd brandstofverbruik van 0,7 l/100 km.

Zou je dat letterlijk nemen en echt honderd kilometer willen afleggen met 0,7 liter benzine, dan gaat je dat op de snelweg in ieder geval niet lukken. De eerste 60 kilometer rij je op stroom (volle batterij) en daarna kun je omgerekend nog 15 kilometer op benzine rijden. Dan is de 0,7 liter op (uitgaande van 4,6 l/100 km).

In de stad is dit een heel ander verhaal, want op lage snelheden is de Prius zó zuinig dat je 98 kilometer op een volle batterij kunt rijden. Om honderd kilometer af te leggen, heb je dan minder dan 0,1 liter benzine nodig. Als je het zo bekijkt is 0,7 liter per 100 kilometer nog ruim bemeten.