Met deze 2 elektrische modellen is China de autowereld aan het veroveren

BYD is de grootste EV-bouwer van China en de belangrijkste auto-exporteur van het land. De nieuwe BYD Dolphin is een van de grootste exportproducten, maar niet de allergrootste. Dat is de ...

Eerst de BYD Dolphin. Volgens cijfers van CarNewsChina exporteerde BYD in september 13.132 Dolphins. Het worden er elke maand meer. BYD exporteert sinds juli serieuze aantallen van de elektrische hatchback en tot en met september staat de teller op 41.519 exemplaren. Onthoud dat aantal.

Dolphin niet de grootste

Dat maakt de Dolphin weliswaar het snelst groeiende exportproduct van BYD, maar het is (nog) niet de populairste export-EV van dit jaar. Dat is de BYD Atto 3 (in China bekend als de BYD Yuan Plus), waarvan er in 2023 al 71.957 stuks op de boot zijn gezet. Die voorsprong pakte hij in de eerste maanden van het jaar.

BYD exporteerde in de eerste drie kwartalen in totaal 145.529 auto’s. Daarvan is bijna 78 procent (113.476 stuks) een Dolphin of Atto 3. Andere exportproducten van het grote autoconcern zijn de BYD Seal, BYD Tang en BYD Han.

Naar welke landen dan?

Wie lineaire televisie kijkt, weet dat de BYD Dolphin ook zijn weg naar de Nederlandse reclameblokken heeft gevonden. BYD is dit jaar ook begonnen met het exporteren van zijn auto’s naar (grote) internationale markten, waaronder Japan, Brazilië, Mexico, Australië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en dus Nederland.

En de modellen van BYD slaan aan. In veel landen groeit BYD meteen uit tot het bestverkochte EV-merk. Dit is bijvoorbeeld het geval in Israël, Zweden, Thailand en Nieuw-Zeeland.

BYD Dolphin private lease

Ook met private lease is de Dolphin sinds kort in Nederland beschikbaar. De BYD Dolphin private lease je via de vergelijker van Auto Review. Daar vind je ook andere BYD private lease aanbiedingen.