Hoera! Tesla pakt via een software-update een grote ergernis aan

De kwaliteit van de (achteruitrij)camera's is bij veel automerken zo slecht dat je het gevoel krijgt naar een Bananasplit-uitzending uit 1992 te kijken. Tesla verlicht de frustraties van de bestuurder via een simpele software-update.



Eerst even wat technische uitleg. Tesla heeft interne benamingen bedacht voor de computers en sensoren in zijn elektrische auto's. Elke Tesla heeft techniek aan boord waarmee de auto zelfstandig kan rijden. De eerste hardware uit 2014 heette HW1, en sindsdien nummert het merk vrolijk verder. Inmiddels hebben de nieuwste Tesla's HardWare 4.

Veel Nederlandse Tesla's rijden nog rond met HW3-techniek, die in 2019 werd geïntroduceerd. Die had toen een nieuwe functie: eigenaren kregen visualisaties op het grote beeldscherm te zien van verkeerslichten, verkeerspionnen, afvalcontainers en pijlen op de weg.



Kwaliteit camera's in auto vaak beroerd



Dat klinkt goed, maar de échte camerabeelden blijken in de praktijk niet zo helder. In plaats van je te helpen, zitten ze alleen maar in de weg met hun wazige en verdraaide weergave. Dit speelt bij meer merken, in de Toyota Bz4X hadden we het gevoel alsof we naar een verborgen cameragrap van Ralph Inbar keken, zo beroerd was de beeldkwaliteit van de camera’s.

Tesla erkent het probleem. Via een over-the-air software-update hebben ze de beeldkwaliteit van de HW3-camera's verbeterd naar de kwaliteit van HardWare 4. De camerakwaliteit is erop vooruitgegaan, vooral in het donker. Kijk maar eens op de plaatjes hieronder. Links zie je de oude weergave, rechts de nieuwe.



Bron: X



Niet elke Tesla krijgt automatisch helder beeld



De update wordt over the air uitgevoerd, iets wat Tesla heel vaak doet. Zo werden na een eerdere update van de HW3-techniek automatisch de alarmlichten geactiveerd na een botsing.



Tesla Model Y, 3, S of X-rijders die meteen willen profiteren van de update, moeten we teleurstellen. Alleen Tesla's met geactiveerde hardware, waarmee de auto dus zelfstandig kan rijden via de Autopilot-functie, komen in aanmerking voor deze update. En voor de Autopilot-functie betaal je in Nederland 7500 euro. Waarmee je volgens de Europese regels niet eens zonder handen mag rijden. Maar je hebt in elk geval wél helder beeld bij het inparkeren ...