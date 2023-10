Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 40 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin twee kleine auto's van Mitsubishi en Suzuki de hoofdrol opeisten en het sympathieke Subaru teleurstelde. Goed nieuws, slecht nieuws, top en flop.

- Flop - Chinese automerken bakken er nog weinig van



Hoe verkopen al die Chinese automerken die Nederland overspoelen eigenlijk? Nou, op twee uitzonderingen na eigenlijk bijzonder slecht. Eigenwijs als we zijn, hebben we een gratis tip voor de Chinezen.



- Flop - Kan Subaru nou echt niks beters verzinnen!?



Subaru viert de Europese introductie van de Subaru Crosstrek, de opvolger van de Subaru XV. Dat zal wel een gloednieuw en hypermodern model zijn dat de kwakkelende verkopen een impuls kan geven, zou je verwachten. We speuren dan ook vol verwachting naar hard nieuws in cijfers. Na enig zoekwerk vinden we het. Het is 4,5 centimeter lang ...

- Flop - Het Amerikaanse Rivian viert groots zijn dikke verliezen



33.000 euro, dat is het verlies op elke auto van de Amerikaanse fabrikant Rivian. Maar het wordt gevierd alsof het merk net de Champions League heeft gewonnen na een bloedstollende penaltyserie, en na het lezen van dit bericht snap je waarom.



+ Top - Volkswagen laat zich niet ontmoedigen



We krijgen soms medelijden met Volkswagen, vanwege de stortvloed aan slecht nieuws. Ontslagen, uitstel van producten, softwareproblemen en tegenvallende EV-verkopen: de overgang naar het elektrische tijdperk verloopt niet altijd even soepel. Maar de komende drie jaar gaat het merk doen waar het groot mee werd: goedkope elektrische auto's bouwen. Slim!



+ Top - De nieuwe Suzuki Swift doet niet mee aan rare modegrillen



Zie al die automerken worstelen met hun design en imago. Maar niet Suzuki. De nieuwe Swift (2024) voldoet precies aan de verwachtingen van zijn kopers. Geen ongepaste hipheid of idiote modegrillen. Gewoon een compacte, ongetwijfeld weer fijn rijdende auto, compleet met herkenbaar uiterlijk en een betrouwbaarheid waar de Bank of England jaloers op is.



+ Top - Het is fijn dat de Mitsubishi Colt terug is

Ja ja, de nieuwe Mitsubishi Colt is net zo Japans als een stinkende blauwschimmelkaas. Iedereen ziet de gelijkenissen met de Renault Clio. Maar eigenlijk is de samenwerking tussen Renault en Mitsubishi heel doordacht. Lees onze Mitsubishi Colt review!