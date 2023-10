De vraag naar elektrische auto’s valt zwaar tegen, hoe nu verder?

Sinds 2020 bestaat de SEPP-subsidie om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren. Een kleine 4 jaar later verloopt de switch naar elektrisch rijden niet zo vlot als destijds gehoopt.



Voor 2024 stond de laatste verlaging van het SEPP-bedrag op de planning, voordat de subsidie helemaal verdwijnt in 2025. Het ging om een verlaging van 400 euro, maar die is teruggedraaid, zo laat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur weten in een Kamerbrief.

Dat betekent dat de Nederlandse overheid volgend jaar nog steeds 2950 euro bijdraagt voor een nieuwe elektrische auto (tot 45.000 euro) en de aanschaf van een elektrische occasion blijft aanmoedigen met 2000 euro.

Zoveel subsidie is er nog

Het besluit is genomen vanwege de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s. Voorgaande jaren was de subsidiepot binnen enkele maanden al leeg, maar dit jaar loopt het absoluut geen vaart. Op het moment van schrijven is er nog 33,95 miljoen van het startbedrag van 67 miljoen beschikbaar. Dat is ruim de helft! Van de subsidiepot voor elektrische occasions is nog 6,43 miljoen van de 32,4 miljoen over.

Doordat er naar alle waarschijnlijkheid subsidiegeld overblijft, kan het schrappen van de verlaging ‘budgetneutraal’ worden gedaan. Het geld wordt simpelweg doorgeschoven naar volgend jaar.

Waarom valt de vraag voor EV’s zo tegen?

De tegenvallende vraag is vrij makkelijk uit te leggen. Allereerst zijn elektrische auto’s nog altijd veel duurder dan vergelijkbare auto’s met een verbrandingsmotor. Mensen zijn simpelweg niet bereid of in staat dit prijsverschil te betalen.

Bovendien heerst er een hoop onduidelijkheid over de wegenbelasting van EV’s. Vanaf 2025 gaan mensen met een elektrische auto 25 procent van het reguliere tarief betalen, een jaar later stijgt dit zelfs naar het volledige tarief. Wat is het volledige tarief? We vermoeden hetzelfde tarief als voor benzineauto's, maar EV's zijn zo zwaar dat de wegenbelasting dan wel erg hoog uitvalt.



Tot slot zijn de stroomprijzen enorm gestegen in de afgelopen jaren. Hierdoor is het verschil in prijs tussen brandstof tanken of stroom laden veel kleiner geworden. Dit maakt elektrische auto’s minder aantrekkelijk.

Hoe nu verder?

De vraag is hoe we nu verder moeten. Het lijkt erop dat zonder steun van de overheid, de markt voor elektrische auto’s volledig zal instorten. Dit betekent dat de regering knopen moet doorhakken. Als ze zoveel mogelijk mensen in elektrische auto’s willen krijgen, zal de aanschafsubsidie omhoog moeten. Ook moet er snel duidelijkheid komen over de wegenbelasting voor EV's. Wij zouden de vrijstelling doortrekken tot 2030.