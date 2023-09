Waarom elektrische Toyota's vanaf 2026 duizenden euro's goedkoper worden

Om consumenten in een elektrische auto te krijgen, moeten ze goedkoper worden én meer actieradius krijgen. Daarom volstaat het volgens Toyota niet om in te zetten op maar één type accu. Maar dat het véél goedkoper kan, staat volgens topman Takero Kato wel vast.



Aanvankelijk was Toyota niet te porren voor volledig elektrische auto's, maar inmiddels werkt de Japanse autogigant keihard aan een groot elektro-offensief. Dat moet ook wel, wil het merk zijn ambitie waarmaken om in 2030 wereldwijd 3,5 miljoen volledig elektrische modellen aan de man te brengen.

Mis de eerste Toyota met het nieuwe type accu niet: meld je aan voor onze nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Om dit te bereiken, zet Toyota in op drie kernbegrippen: kosten, performance en high-performance. Denk bij die laatste twee vooral aan actieradius en laadsnelheid. Performance-accu's moeten een WLTP-actieradius van meer dan 800 kilometer krijgen. Bovendien is een snellaadtijd van 20 minuten (van 20 tot 80 procent capaciteit) wel het minste.



Meer dan 1000 km actieradius



De high-performance-batterijen moeten in solid-state-vorm zelfs voor een bereik van meer dan 1000 kilometer zorgen. Dit wordt mede bereikt doordat Toyota de accu's ook minder hoog wil maken. De eerste performance-accu's kunnen we verwachten vanaf 2026 en twee jaar laten volgen de meest extreme actieradiuskanonnen. Behalve een lager gewicht en veel betere prestaties verwacht Toyota dat deze accu's tot zo'n 20 procent goedkoper gemaakt kunnen worden dan de nu nog gebruikelijke types.

40 procent goedkoper



De grootste klapper op kostengebied is daarentegen de lithium-ijzerfosfaat-batterij met bipolaire structuur. Ook deze LFP-accu maakt zijn Toyota-debuut in 2026 en moet voor een kostenbesparing van maar liefst 40 procent zorgen, afgezet tegen het type accu dat nu in de Toyota bZ4X ligt. Dat zou betekenen dat ook de auto in zijn geheel duizenden euro's goedkoper kan worden. Het batterijpakket is immers verreweg het duurste onderdeel van een EV.

Compactere batterijen goed voor de stroomlijn



En goedkoop belooft geen duurkoop te worden, want behalve minder duur, is dit type accu ook efficiënter. Zo zou de actieradius van de bZ4X met de nieuwe LFP-accu geen 411 tot 512 kilometer ver komen, maar zo'n 600 kilometer. Dat verschil kan in toekomstige Toyota's verder oplopen. Want het nieuwe type batterij wordt volgens Toyota ook compacter. Zo kun je een toekomstige Toyota minder hoog maken, zonder dat de binnenruimte eronder lijdt. En een minder hoge carrosserie is weer goed voor de stroomlijn en dus gunstig voor de efficiency.