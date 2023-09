Toyota Prius (2023): zo reden wij 98,3 kilometer op een volle batterij

De nieuwe Toyota Prius is in Nederland gearriveerd en wij testen hem. Om precies te zijn de elektrische actieradius of EV-range. In de stad springt pas na 98,3 kilometer de verbrandingsmotor weer aan.

72 kilometer is de officiële EV-range van de Toyota Prius Plug-in Hybrid met grote 19-inch wielen. Het basismodel met 17 inch komt volgens de folder zelfs 86 kilometer op een acculading stroom.

Toyota Prius: EV-range in de stad

De nieuwe Prius is een plug-in hybride en dus geschikt om ritten in de stad volledig op stroom af te leggen. Dat roept bij ons de vraag op: hoe ver kom je op een volle batterij als je binnen de bebouwde kom blijft? Dat betekent nooit harder dan 50 km/h rijden en regelmatig stroom terugwinnen bij rotondes en verkeerslichten.

Tweeënhalf uur later weten we het antwoord: na 98,3 kilometer springt de EV-range van 1 km naar 0 km en start de benzinemotor. We hebben zo zuinig gereden dat het stroomverbruik uitkomt op 10,6 kWh/100 km.

Fun fact: dankzij deze actieradiustest weten we dat 10,4 kWh van de totale batterijcapaciteit (13,6 kWh) tot je beschikking staat. De rest van de capaciteit is afgeschermd - die kWh’s heeft de auto nodig om als gewone hybride te functioneren wanneer de EV-range op is.

Toyota Prius: actieradius bij 100 km/h

De actieradius van volledig elektrische auto’s testen we altijd bij 100 km/h. Met de Prius hebben we dat ook gedaan. Met een volle batterij houdt hij dat 60,0 kilometer vol. Moeten we er wel bij zeggen dat we eerst 3,1 kilometer door de stad reden om bij de oprit te komen.

Op de snelweg ligt het stroomverbruik vanzelfsprekend hoger dan in de stad: 17,6 kWh/100 km. Dan is een Tesla Model 3 toch nog wel een stukje zuiniger.

Conclusie

Toen we door de stad reden en het stroomverbruik stabiliseerde bij 10 kWh/100 km, hoopten we de grens van 100 kilometer te doorbreken. Dat is niet gelukt, maar een actieradius van 98,3 kilometer bewijst evengoed wat er mogelijk is als je zuinig rijdt.

Zelfs als je snelwegkilometers in de mix gooit, haal je vrij makkelijk de door Toyota opgegeven EV-range van 72 kilometer. Nu vragen we ons af: zouden we met de zuinigere basisversie van de Prius in de stad wél 100 kilometer ver komen?