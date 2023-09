Dit merk blijft ondanks de SUV-invasie geloven in de sedan

De autowereld is in de ban van suv’s. Meer dan de helft van alle nieuwe auto’s in Europa is een suv. Ondertussen wordt de sedan met uitsterven bedreigd. Een klein automerk blijft dapper weerstand bieden.



Ondanks de populariteit van de suv zijn er nog altijd automerken die geloven in het voortbestaan van de sedan. We doelen op Lexus. Topman Takashi Watanabe laat in gesprek met het Australische Drive weten dat het luxemerk blijft investeren in de ontwikkeling van nieuwe sedans. Dat vinden we goed nieuws, want wij hebben een zwak voor de sedan.

China houdt sedan levend

We zouden je graag vertellen dat Lexus dit doet omdat het merk net zo verzot is op sedans als de redactie van Auto Review. Dat elke topman of -vrouw slaapt onder een poster van een IS, GS, ES of de super-de-luxe Lexus LS.

Maar de vork zit anders in de steel. Het is simpelweg een kwestie van vraag en aanbod. En vooral in China blijven sedans in trek. Sterker nog, de Lexus ES is in het land goed voor de helft van alle leveringen van Lexus. Zolang dat het geval is, zal Lexus sedans blijven produceren.

Sedans voor zolang het duurt

Bij het zustermerk van Toyota leeft echter maar al te goed het besef dat de situatie in een oogwenk kan veranderen. Volgens Watanabe is de voorkeur van de Chinese klanten zeer veranderlijk en kan iets wat vandaag populair is ook weer snel uit de gratie raken. De Chinese markt is zo belangrijk geworden voor Lexus, dat het erg afhankelijk is van de goedkeuring van de Chinese klanten.

Eigen aanpak voor China

Volgens Watanabe gaat Lexus zijn strategie speciaal aanpassen voor China. De topman gaf aan dat Lexus normaal gesproken een universele aanpak heeft wat betreft het modellengamma wereldwijd, maar dat het voor China een uitzondering moet maken. Hierdoor wordt bij de productontwikkeling de nadruk gelegd op China, maar volgens Watanabe kan dit zelfs leiden tot modellen die exclusief voor de Chinese markt zijn.

Voor nu betekent de Chinese klandizie de redding van de sedans van Lexus. Maar als de Chinezen collectief besluiten dat ze de sedan niet meer blieven, draait Lexus vast zonder pardon de ooit zo populaire carrosserie de nek om. Zo is het dan ook wel weer.

